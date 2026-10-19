به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری بعدازظهر دوشنبه در دیدار جمعی از دست‌اندرکاران عرصه مدرسه‌سازی و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم، با تأکید بر ضرورت پیوند میان اقدامات عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: مدرسه‌سازی برای پرورش نسل آینده کشور اقدامی بزرگ و ماندگار است و توجه به ابعاد فرهنگی این مراکز می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف تربیتی آموزش‌وپرورش داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری شخصیت افراد افزود: شخصیت‌های بزرگی همچون امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در مدارس پرورش یافته‌اند و همین مسئله اهمیت محیط‌های آموزشی را در تربیت نیروهای مؤثر برای آینده کشور نشان می‌دهد.



امام‌جمعه قم با قدردانی از تلاش‌های دولت و مجامع خیریه برای توسعه فضاهای آموزشی تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در عرصه مدرسه‌سازی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما لازم است فعالیت‌های خیرخواهانه در این حوزه با پیوست فرهنگی همراه باشد تا مدارس علاوه بر برخورداری از امکانات مناسب، در مسیر تربیت فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان نیز ایفای نقش کنند.



حسینی بوشهری با اشاره به مفهوم آبادانی در آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: در تفسیر آیات قرآن کریم، آبادانی تنها به ساخت‌وساز ظاهری محدود نمی‌شود و ابعاد فرهنگی و معنوی را نیز در بر می‌گیرد، ازاین‌رو باید در ساخت مدارس نیز به این ابعاد توجه شود.



کار خیر، توشه‌ای ماندگار برای آخرت است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نیکوکاری در آموزه‌های اسلامی گفت: خداوند در قرآن کریم، مؤمنان را به رعایت تقوا و توجه به اعمالی که برای زندگی آخرت خود پیش می‌فرستند، دعوت کرده است و این موضوع اهمیت بهره‌گیری از فرصت زندگی برای انجام کارهای خیر را نشان می‌دهد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به یکی از دعاهای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه افزود: در این دعا از خداوند درخواست می‌شود که زمینه انجام کارهای خیر به دست انسان فراهم شود و این مضمون بیانگر اهمیت خدمت به مردم و بهره‌گیری از فرصت‌های نیکوکاری است.



حسینی بوشهری با بیان اینکه آثار اقدامات خیرخواهانه به زندگی دنیوی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، پرونده اعمال خیران پس از مرگ نیز می‌تواند از برکت کارهای نیک آنان بهره‌مند باشد و ثواب اقداماتی که در مسیر خدمت به مردم انجام داده‌اند، به نامه اعمالشان افزوده شود.



وی با تأکید بر ماندگاری آثار نیکوکاری خاطرنشان کرد: کارهایی که انسان برای رضای خداوند و با هدف خدمت به دیگران انجام می‌دهد، از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و آثار آن می‌تواند پس از پایان زندگی دنیوی نیز استمرار داشته باشد.



امام‌جمعه قم همچنین با اشاره به اهمیت شناخت نعمت‌های الهی گفت: توفیق انجام کار خیر و خدمت به مردم، نعمتی ارزشمند است که باید قدر آن را دانست و از این فرصت برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه بهره گرفت.



حسینی بوشهری در پایان با قدردانی از خدمات مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم و تلاش‌های دولت در گسترش فضاهای آموزشی، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه در این عرصه تأکید کرد و مدرسه‌سازی همراه با توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی را اقدامی ماندگار در مسیر پرورش آینده‌سازان کشور دانست.