به گزارش خبرنگار مهر، بانوان موی‌تای قم در مجموع ۱۷ مدال از مسابقات قهرمانی کشور کسب کردند، دستاوردی که رکورد پیشین این تیم را بهبود بخشید.

این رقابت‌ها ابتدا به میزبانی شهر قم آغاز شد، اما به دلایلی نیمه‌تمام ماند و ادامه آن در تهران پیگیری شد و تیم بانوان قم توانست رقابت‌ها را با کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز به پایان برساند.

مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی رقابت‌های جهانی جوانان نیز بود و نتیجه به‌دست‌آمده، عملکرد بسیار خوب بانوان موی‌تای قم را در این دوره از رقابت‌ها نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز حضور آنان در رویدادهای آسیایی و جهانی باشد.

تیم بانوان موی تای قم در مجموع این مسابقات توانستند سه مدال طلا و هفت مدال نقره و هفت مدال برنز کسب کنند.