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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

نماینده ولی‌فقیه در لرستان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا شاهرخی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا، این موفقیت را مایه مسرت و شادمانی ملت ایران دانست.

در متن پیام نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان آمده است:

بسمه تعالی

قهرمانی دلاوران تیم ملی زیر ۲۳ سال کشتی آزاد در کشور آمریکا و در مسابقات جهانی، موجب مسرت و شادمانی ملت بزرگ ایران اسلامی شد.

این موفقیت شیرین و پیروزی قاطعانه با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز و مجموع ۱۸۰ امتیاز، نشان از اقتدار، غیرت و مردانگی فرزندان این سرزمین دلاورخیز دارد.

این روزها، نواخته‌شدن سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و به اهتزاز درآمدن پرچم سه‌رنگ و مقدس کشور عزیزمان در کشتی آزاد و فرنگی، نتیجه عرق ملی، زحمات شبانه‌روزی و تلاش مستمر مربیان و ورزشکاران است که امروز به ثمر نشسته و دل ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی را شاد کرده است.

بدین‌وسیله از یکایک قهرمانان و مدال‌آوران، کادر فنی، مربیان پرتلاش و خانواده‌های آنان قدردانی کرده و این موفقیت و پیروزی را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 6984075

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