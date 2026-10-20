به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا شاهرخی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا، این موفقیت را مایه مسرت و شادمانی ملت ایران دانست.

در متن پیام نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان آمده است:

بسمه تعالی

قهرمانی دلاوران تیم ملی زیر ۲۳ سال کشتی آزاد در کشور آمریکا و در مسابقات جهانی، موجب مسرت و شادمانی ملت بزرگ ایران اسلامی شد.

این موفقیت شیرین و پیروزی قاطعانه با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز و مجموع ۱۸۰ امتیاز، نشان از اقتدار، غیرت و مردانگی فرزندان این سرزمین دلاورخیز دارد.

این روزها، نواخته‌شدن سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و به اهتزاز درآمدن پرچم سه‌رنگ و مقدس کشور عزیزمان در کشتی آزاد و فرنگی، نتیجه عرق ملی، زحمات شبانه‌روزی و تلاش مستمر مربیان و ورزشکاران است که امروز به ثمر نشسته و دل ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی را شاد کرده است.

بدین‌وسیله از یکایک قهرمانان و مدال‌آوران، کادر فنی، مربیان پرتلاش و خانواده‌های آنان قدردانی کرده و این موفقیت و پیروزی را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.