به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در جلسه هفتگی وبیناری ارائه گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: با وجود مشکلات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، بسیاری از این مسائل با همگرایی و همکاری دستگاه‌ها قابل حل است و لازم است همه بخش‌های مرتبط با جدیت بیشتری در اجرای برنامه مشارکت کنند.

ضرورت تقویت همکاری بیمه‌ها

وی با اشاره به نقش سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در اجرای برنامه پزشکی خانواده افزود: همکاری بیمه‌ها برای پیشبرد این برنامه اهمیت زیادی دارد و لازم است زمینه مشارکت مؤثرتر آنها فراهم شود تا روند اجرای برنامه با انسجام بیشتری دنبال شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت فراهم بودن الزامات اجرایی، اظهار کرد: اجرای پزشکی خانواده به زیرساخت، نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی نیاز دارد و تحقق آن مستلزم عزم جدی حاکمیتی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

رئیسی با اشاره به حمایت و پیگیری رئیس‌جمهور از اجرای برنامه گفت: برای پیشبرد این طرح ملی، لازم است مسئولیت‌ها و تعهدات دستگاه‌های مختلف به‌روشنی مشخص شود و هر بخش متناسب با وظایف خود در اجرای برنامه مشارکت کند.

وی همچنین بر اهمیت حمایت عملی از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تأکید کرد و افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و فعالیت پزشکان و رسیدگی به مسائل قراردادی و پرداخت مطالبات آنها، از موضوعات مهم در مسیر اجرای برنامه است.

پیشرفت برنامه در ۶۴ شبکه بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار کرد: دانشگاه‌ها با وجود چالش‌های موجود، تلاش‌های قابل توجهی برای پیشبرد برنامه انجام داده‌اند و تجربه‌های موفق در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و بهبود الگوی اجرایی آن باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت الگوهای اجرایی در ۶۴ شبکه گفت: در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، داشبوردهای مدیریتی و تکمیل مدل اجرایی برنامه، اقدامات ارزشمندی انجام شده است که باید به‌صورت شفاف مستند شود تا مبنای تصمیم‌گیری درباره توسعه برنامه و تأمین منابع مورد نیاز قرار گیرد.

بررسی چالش‌ها با حضور دستگاه‌های ذی‌نفع

وی از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و سایر ذی‌نفعان اصلی خبر داد و گفت: در این جلسه، موضوع همکاری دستگاه‌ها و الزامات ادامه اجرای برنامه بررسی خواهد شد تا زمینه هماهنگی بیشتر و مشخص شدن مسئولیت‌ها فراهم شود.

تأکید بر تداوم اجرای برنامه

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر تعهد این وزارتخانه به ادامه اجرای برنامه پزشکی خانواده خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اجرای این برنامه را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها، مسیر اجرای آن را ادامه دهد.

رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری درباره توسعه برنامه گفت: تجربه‌های اجرایی در ۶۴ شبکه باید به الگویی شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود تا با مشخص شدن هزینه‌ها و منابع مورد نیاز، امکان برنامه‌ریزی برای گسترش برنامه در سطح کشور فراهم شود.