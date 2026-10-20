به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با اسماعیل آذری‌نژاد فعال فرهنگی و اجتماعی، در جریان آخرین وضعیت سلامت فرزند وی قرار گرفت.

در این تماس ضمن احوالپرسی از آذری‌نژاد، جویای وضعیت سلامت علیرضا آذری‌نژاد، فرزند سه‌ساله وی شد که به‌تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای سلامتی و بهبودی کامل او آرزوی سلامتی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آذری‌نژاد در زمینه ترویج آموزش، کتاب‌خوانی و ارتقای سطح آگاهی کودکان در مناطق محروم، از تلاش‌ها و خدمات وی در این حوزه قدردانی کرد.

قائم‌پناه با اشاره به سفر رییس جمهور به یاسوج اظهار کرد: در جریان این سفر، فیلم‌هایی از فعالیت‌های آذری‌نژاد را مشاهده کرده و از تلاش‌های وی در مسیر گسترش دانایی و ترویج آموزش و دانش آگاه است.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای فرزند آذری‌نژاد، آمادگی خود را برای پیگیری و مساعدت در صورت نیاز اعلام کرد.

جویای حال فرزند قصه گوی مهربان کودکان روستا هستیم

همچنین در این رابطه قائم‌پناه و در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، نوشت: «با جناب آقای اسماعیل آذری نژاد قصه گوی مهربان کودکان روستا تلفنی صحبت کردم و جویای احوال فرزند عزیزش شدم. امیدوارم به زودی خبر بهبودی آقا علیرضا را همین جا از آقای آذری نژاد بشنویم خبری که مطمئنم دل بسیاری از بچه های پای قصه هایش را هم شاد خواهد کرد.»