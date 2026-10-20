بیش از ۶ هزار تن میگوی پرورشی بوشهر به روسیه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیل‌پور عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات در گمرک بوشهر با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از ۶ هزار و ۴۷۴ تن میگوی پرورشی از این استان به روسیه صادر شد افزود: این میزان صادرات از نظر وزنی ۱۵۲ درصد و از نظر ارزشی ۳۸۲ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: میگوی پرورشی با صادرات حدود ۲۲ میلیون دلار در ۶ ماه نخست امسال، بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی این استان را به خود اختصاص داده است.

معاون صادرات و ترانزیت حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر با تأکید بر اینکه صادرات ستون فقرات تولید و عامل پایداری صنایع استان بوشهر است، افزود: صادرات محصولاتی مانند میگوی پرورشی، گوجه‌فرنگی خارج از فصل و خرما، نقشی مهم در تداوم فعالیت‌های تولیدی و توسعه صنایع وابسته دارد.

اسماعیل‌پور با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و معدنی در استان بوشهر گفت: تولید سالانه گوجه‌فرنگی در استان حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که بوشهر در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

وی با بیان اینکه گمرک‌های استان بوشهر برای تسهیل تشریفات صادراتی و جلوگیری از معطلی محموله‌ها تلاش کرده‌اند، گفت: در موارد لازم، پیگیری مستقیم مسائل از دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی با مسئولان استان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صادرات و ترانزیت حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر به اجرای ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای نخستین بار در این استان اشاره کرد و افزود: ارزیابی محموله سیمان در محل تولید یکی از کارخانه‌های شهرستان دشتی انجام شد تا محموله بدون نیاز به مراجعه وسیله حمل به گمرک، از کارخانه به سمت مرز صادراتی ارسال شود و هزینه‌های صادرکننده کاهش یابد.

برخی مشکلات پیش روی صادرکنندگان

اسماعیل‌پور با اشاره به برخی مشکلات پیش روی صادرکنندگان افزود: دریافت هزار دلار هزینه برای هر کانتینر و بازگشت محموله‌های میوه، نیازمند هماهنگی میان مسئولان استان بوشهر، رایزنان بازرگانی و وزارت امور خارجه است.

وی محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی را از دیگر موانع صادرات دانست و گفت: این محدودیت‌ها در برخی موارد با وجود آماده بودن کالا، مانع ثبت اظهارنامه یا انجام تشریفات گمرکی می‌شود و روند صادرات را به تأخیر می‌اندازد؛ از این رو، اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل ضروری است.

اسماعیل‌پور در پایان از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کارکنان گمرک برای نقش‌آفرینی در توسعه صادرات غیرنفتی استان بوشهر قدردانی کرد.