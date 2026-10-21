به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سی ام سال ۱۴۰۵، نتایج نظام مراقبت دیده‌وری نشان می‌دهد که درصد نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ به ۱۸.۳ درصد رسیده، در حالی که درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا ۷.۱ درصد گزارش شده است.

این گزارش علاوه بر بررسی روند هفتگی عفونت‌های تنفسی، به توزیع سنی موارد مثبت آنفلوانزا، وضعیت این بیماری در استان‌های مختلف، تغییرات گردش ویروس‌های تنفسی در جهان، واریانت‌های تحت پایش کووید-۱۹ و سیگنال‌های پیش‌نگر برای فصل بیماری‌های تنفسی در ایران می‌پردازد.

با توجه به نسبت بالای موارد مثبت کووید-۱۹، در این گزارش بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، تشدید مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی و استفاده از ماسک در محیط‌های پرخطر تأکید شده است.

بر اساس این گزارش؛ گروه سنی زیر ۲ سال، ۵.۹ درصد، گروه سنی ۲ تا ۵ سال، ۱۷.۳ درصد و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال، ۳۲.۹ درصد موارد مثبت آنفلوانزا را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده است؛ در میان ۱۲۱ نمونه اخذ شده که مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و هرمزگان بوده است، رینوویروس ۲۰.۷ درصد، کووید-۱۹، ۱۴ درصد و انتروویروس نیز ۸.۳ درصد، بالاترین درصد پاتوژه های تنفسی شناسایی شده را تشکیل می دادند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد، در سطح جهانی فعالیت کووید-۱۹ پایین و نسبتا پایدار باقی مانده است.

در اروپا، میزان مراجعه عفونت های حاد تنفسی در سطح پایین و پایه است، اما موارد عفونت های حاد تنفسی همانطوری که برای این مقطع زمانی از سال قابل انتظار است، در بسیاری از کشورهای اروپایی دارای روند صعودی است.