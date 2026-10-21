تیم ملی فوتبال نابینایان از صعود به فینال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات فوتبال نابینایان در بازی های پاراآسیایی، تیم ملی ایران امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) به مصاف ژاپن رفت و برابر این تیم با نتیجه ۲ به یک شکست خورد.

این شکست در حالی در کارنامه تیم ملی فوتبال نابینایان ایران ثبت شد که این تیم در تا دقایق پایانی با تساوی یک به یک رقابت با ژاپن را دنبال می کرد، نتیجه ای که می توانست باعث فینالیست شدن این تیم شود. در نهایت اما تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان برابر حریف خود باخت و از صعود به فینال بازماند.

تیم ملی فوتبال نابینایان باید آخرین دیدار خود را در مرحله رده بندی و برای کسب مدال برنز برگزار کند.