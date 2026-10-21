مدیرکل دامپزشکی بوشهر: سلامت آبزیان مزیت رقابتی صنعت میگو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح چهارشنبه در نشست تخصصی تدوین برنامه‌های زنجیره ارزش آبزی‌پروری استان بوشهر اظهار کرد: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف تولید، سلامت، فرآوری و صادرات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی بیان کرد: دامپزشکی یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه آبزی‌پروری است و نقش آن صرفاً به نظارت‌های بهداشتی محدود نمی‌شود؛ بلکه سلامت آبزیان، مدیریت بیماری‌ها و اطمینان از کیفیت محصول، از عوامل مؤثر بر پایداری تولید، حفظ سرمایه فعالان این صنعت و ارتقای توان رقابتی محصولات استان در بازارهای هدف به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش آبزی‌پروری باید با نگاهی یکپارچه به تمام حلقه‌های تولید و عرضه دنبال شود، افزود: افزایش ظرفیت تولید زمانی به توسعه اقتصادی پایدار منجر می‌شود که در کنار آن، زیرساخت‌های سلامت متناسب با رشد صنعت تقویت شوند و امکان شناسایی و مدیریت به‌موقع مخاطرات بهداشتی فراهم باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات، ارتقای توان آزمایشگاهی و توسعه ظرفیت‌های تخصصی تشخیص و پایش بیماری‌ها تصریح کرد: با توجه به توسعه صنعت آبزی‌پروری و احتمال بروز و گسترش بیماری‌های اخطارکردنی و نوظهور آبزیان، لازم است زیرساخت‌های دامپزشکی متناسب با نیازهای روز صنعت تجهیز و تقویت شوند تا امکان تشخیص سریع‌تر، پایش مؤثرتر و واکنش به‌موقع در برابر تهدیدهای احتمالی فراهم شود.

مدیریت مخاطرات بیماری‌ها

رهنما ادامه داد: مدیریت مخاطرات بیماری‌ها نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات مقطعی و واکنشی است. تقویت امنیت زیستی مزارع، پایش مستمر وضعیت سلامت، ارتقای کیفیت نهاده‌های زیستی، بهبود فرآیندهای تشخیصی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و فعالان بخش خصوصی باید به‌عنوان اجزای مکمل برنامه توسعه زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرند.

وی سلامت را یکی از مؤلفه‌های مهم رقابت‌پذیری محصولات آبزی در بازارهای داخلی و صادراتی دانست و خاطرنشان کرد: هرچه نظام سلامت و کنترل کیفیت در زنجیره تولید تقویت شود، زمینه برای افزایش اعتماد بازارهای هدف، کاهش ریسک‌های تولید و تجاری، حفظ کیفیت محصول و توسعه پایدار صادرات فراهم‌تر خواهد شد. از این منظر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دامپزشکی، هزینه‌ای صرفاً نظارتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در پایداری تولید و آینده اقتصادی صنعت آبزی‌پروری استان است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، تدوین برنامه عملیاتی توسعه زنجیره ارزش آبزی‌پروری را فرصتی برای تعیین اولویت‌های مشترک، شناسایی نیازهای زیرساختی و هدف‌گذاری هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود با پیش‌بینی جایگاه مشخص برای سلامت آبزیان و ارتقای زیرساخت‌های دامپزشکی در این برنامه، مسیر توسعه صنعت میگوی استان به‌گونه‌ای دنبال شود که افزایش تولید، ارتقای کیفیت، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای صادراتی به‌صورت هم‌زمان تقویت شوند.