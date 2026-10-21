دستگیری متخلفان شکار و صید در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه فدایی گفت: متخلفان شروع به شکار قبل از هر گونه اقدام در گشت و کنترل شبانه در مرز پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در دو اقدام جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در اقدام اول مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده تنگ صیاد با همکاری کلانتری فرخ‌شهر طی گشت و کنترل شبانه موفق به دستگیری 2 نفر متخلف شروع به شکار قبل از هر گونه اقدام شدند.

فدایی ادامه داد: طی اقدامی جداگانه و در پی اطلاعات واصله از محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی آب‌شرشر که در حال گشت و کنترل در ارتفاعات پارک ملی متوجه حضور فردی مشکوک در منطقه می‌شوند.

وی افزود: این متخلف پس از استتار و مخفی کردن موتورسیکلت خود، به سمت ارتفاعات پارک ملی حرکت کرده و متوجه حضور نیروها شده و با برجا گذاشتن موتورسیکلت خود، با استفاده از تاریکی شب و ناهمواری منطقه متواری شد.

فدایی گفت: از متخلفان گروه اول یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کالیبر ۱۲ و همچنین ۱۲ عدد فشنگ و از متخلف گروه دوم یک دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: در جریان این دو اقدام از وقوع هرگونه شکار غیرمجاز حیات‌وحش جلوگیری و پرونده این متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به همراه ادوات و وسایل کشف شده به مراجع قضایی ارسال شد.

فدایی در پایان تصریح کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با استمرار گشت و پایش، با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.