به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت بخاری هیزمی در سال ۱۴۰۵ به عواملی مانند جنس بدنه، ابعاد، طراحی، نوع شیشه، کیفیت ساخت و امکانات محصول بستگی دارد. اگر قصد دارید برای ویلا، باغ، تراس یا فضای باز خود بخاری هیزمی بخرید، بهتر است پیش از انتخاب، مدل های اقتصادی و لوکس را با یکدیگر مقایسه کنید.

در محصولات فروشگاه ویلاسازه، مدل های مختلفی از بخاری هیزمی با طراحی ساده، بدنه فلزی، محفظه شیشه ای و ساختارهای دکوراتیو عرضه شده اند. در این راهنما، قیمت های درج شده برای تعدادی از محصولات این فروشگاه را بررسی می کنیم تا دید دقیق تری نسبت به بودجه مورد نیاز داشته باشید. توجه داشته باشید که قیمت های زیر از اطلاعات نمایه شده فروشگاه ویلاسازه استخراج شده اند و لزوما قیمت لحظه ای فروش نیستند. پیش از خرید، مبلغ نهایی و موجودی محصول را در سایت بررسی کنید.

جدول قیمت بخاری هیزمی در سال ۱۴۰۵

نام محصول قیمت درج شده در سایت بخاری هیزمی کلبه ۸,۴۷۵,۵۰۰ تومان بخاری هیزمی پوران ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ تومان بخاری هیزمی مدل النور ۱۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان بخاری هیزمی ویلاسازه کد ۳۰۱ ۱۵,۴۷۱,۷۱۱ تومان بخاری چوب کد ۳۰۶ ۱۷,۲۵۴,۱۶۵ تومان بخاری هیزمی سوزان ۱۹,۳۲۶,۱۲۰ تومان بخاری هیزمی مدل دیانا ۴۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان

منبع قیمت ها: فروشگاه اینترنتی ویلاسازه؛ اطلاعات محصولات بازیابی شده در ۲۱ مهر ۱۴۰۵. مبالغ ممکن است تغییر کرده باشند.

ارزان‌ترین بخاری هیزمی

اگر بودجه محدودی دارید، مدل های ساده تر می توانند نقطه شروع مناسبی برای خرید باشند. در میان قیمت های مشاهده شده در فروشگاه ویلاسازه، بخاری هیزمی کلبه با قیمت درج شده ۸,۴۷۵,۵۰۰ تومان، یکی از گزینه های اقتصادی این فهرست است.

مدل های اقتصادی معمولا برای افرادی مناسب هستند که بیشتر به گرمایش و کاربرد عملی محصول اهمیت می دهند و به دنبال طراحی های پیچیده یا ابعاد بزرگ نیستند. با این حال، ارزان بودن به تنهایی معیار کافی برای انتخاب نیست.

پیش از خرید این موارد را بررسی کنید:

ضخامت و کیفیت ورق بدنه

ابعاد محفظه احتراق و ظرفیت قرارگیری هیزم

امکان نصب دودکش متناسب با محل استفاده

کیفیت رنگ مقاوم در برابر حرارت

هزینه حمل، نصب و تجهیزات جانبی

برای مشاهده مدل های بیشتر و بررسی قیمت های به روز انواع بخاری هیزمی، به صفحه قیمت بخاری هیزمی مراجعه کنید.

قیمت بخاری هیزمی چدنی

چدن به دلیل ظرفیت حرارتی بالا و مقاومت مناسب در برابر حرارت، یکی از مواد مورد استفاده در ساخت بخاری های هیزمی است. این جنس می تواند گرما را ذخیره کند و پس از کاهش شدت شعله نیز برای مدتی به انتشار آن ادامه دهد. البته وزن بالا و طراحی محصول نیز در انتخاب بخاری چدنی اهمیت دارند.

در فروشگاه ویلاسازه، محصول بخاری چوب کد ۳۰۶ با قیمت درج شده ۱۷,۲۵۴,۱۶۵ تومان معرفی شده است. توضیحات محصول به بدنه چدنی، ظرفیت حرارتی بالا و ابعاد حدود ۷۰ سانتی متر ارتفاع و ۵۶ در ۴۵ سانتی متر برای طول و عرض اشاره می کند.

هنگام مقایسه قیمت بخاری هیزمی چدنی، حتما بررسی کنید که تمام بدنه از چدن ساخته شده یا فقط بخش هایی از آن چدنی است. این تفاوت در وزن، دوام، قیمت و عملکرد حرارتی محصول اثر می گذارد. همچنین اگر قصد استفاده در فضای بسته را دارید، ایمنی دودکش و تهویه باید در اولویت قرار بگیرد.

قیمت بخاری هیزمی شیشه‌ای

بخاری هیزمی شیشه ای برای افرادی جذاب است که علاوه بر گرمایش، می خواهند شعله آتش نیز بخشی از طراحی فضای ویلا یا باغ باشد. وجود شیشه مقاوم در برابر حرارت امکان مشاهده آتش را فراهم می کند و ظاهر محصول را به یک عنصر دکوراتیو تبدیل می سازد.

برای نمونه، بخاری هیزمی سوزان در اطلاعات فروشگاه ویلاسازه با قیمت ۱۹,۳۲۶,۱۲۰ تومان درج شده است. مشخصات معرفی شده برای این محصول شامل شیشه مقاوم در برابر حرارت، بدنه آهنی ضخیم، رنگ کوره ای و ارتفاع حدود ۲۰۰ سانتی متر است.

قیمت بخاری هیزمی شیشه ای به اندازه شیشه، کیفیت ساخت، ابعاد دستگاه، جنس بدنه و طراحی کلی وابسته است. به همین دلیل، صرف وجود شیشه به معنای گران تر بودن قطعی محصول نیست.

پیش از خرید، مطمئن شوید شیشه برای دمای کاری دستگاه طراحی شده است. همچنین از ریختن آب روی شیشه داغ خودداری کنید؛ زیرا شوک حرارتی می تواند به آن آسیب برساند.

چه عواملی قیمت بخاری هیزمی را تعیین می کنند؟

برای مقایسه درست مدل های مختلف، فقط به قیمت اولیه توجه نکنید. عوامل زیر می توانند اختلاف قیمت قابل توجهی ایجاد کنند:

جنس بدنه: چدن، ورق فولادی و ترکیب چند متریال هزینه ساخت متفاوتی دارند.

ابعاد و ظرفیت گرمایشی: مدل های بزرگ تر معمولا به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند.

طراحی ظاهری: مدل های دکوراتیو، شیشه ای یا دارای فرم خاص ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند.

امکانات جانبی: کشوی خاکستر، دمپر تنظیم هوا و لوازم نصب می توانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند.

هزینه های جانبی: حمل، نصب دودکش و آماده سازی محل باید جداگانه بررسی شوند.

اگر بین چند مدل مردد هستید، مشخصات فنی، شرایط نصب و نیاز واقعی فضای خود را در کنار قیمت مقایسه کنید.

خرید بخاری هیزمی از ویلاسازه

انتخاب بخاری مناسب برای باغ یا ویلا به میزان گرمایش مورد نیاز، محل نصب و سبک طراحی محیط بستگی دارد. برای فضای باز، ظاهر محصول و مقاومت بدنه در برابر شرایط محیطی اهمیت دارد؛ اما برای استفاده داخل ساختمان، طراحی اصولی مسیر خروج دود و رعایت فاصله ایمن از مواد قابل اشتعال ضروری است.

در کنار بررسی قیمت و مشخصات فنی، می توانید راهنمای برندهای معروف بخاری هیزمی در نشانی «https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۴۰۳۹۲۹۹» را نیز مطالعه کنید. برای لینک مستقیم به مقاله قبلی دنیای اقتصاد، باید نشانی دقیق همان مقاله جایگزین لینک فعلی شود.

در نهایت، بهترین انتخاب لزوما ارزان ترین یا گران ترین مدل بازار نیست. محصولی ارزش خرید بیشتری دارد که با بودجه، فضای مورد استفاده، نیاز گرمایشی و الزامات ایمنی شما هماهنگ باشد.

سوالات متداول

۱.قیمت بخاری هیزمی در سال ۱۴۰۵ از چند تومان شروع می شود؟

بر اساس قیمت های مشاهده شده در فهرست محصولات ویلاسازه، قیمت مدل کلبه ۸,۴۷۵,۵۰۰ تومان درج شده بود. برای اطلاع از قیمت فعلی باید صفحه فروشگاه بررسی شود.

۲.آیا بخاری هیزمی چدنی از مدل شیشه ای گران تر است؟

خیر، همیشه این طور نیست. جنس بدنه، ابعاد، طراحی، کیفیت ساخت و امکانات محصول در تعیین قیمت نقش دارند. برای مقایسه دقیق، مشخصات فنی و قیمت روز هر دو مدل را بررسی کنید.

۳.هنگام خرید بخاری هیزمی چه هزینه هایی را باید در نظر گرفت؟

علاوه بر قیمت خود دستگاه، هزینه حمل، نصب، دودکش، کلاهک دودکش و آماده سازی محل نصب را نیز در نظر بگیرید. برای استفاده در فضای بسته، نصب اصولی دودکش و تأمین تهویه مناسب ضروری است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.