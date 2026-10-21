فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: در طول جنگ و تا همین الان وظیفه نظارتی مجلس حتی یک دقیقه هم تعطیل نشد و موضوعات و مسائل مردم به خصوص در حوزه معیشت مورد توجه جدی مجلس بود. درباره موضوع بازگشایی صحن علنی هم باید از قضاوت‌های شتاب‌زده پرهیز کنیم. مجلس نهادی ملی است و برگزاری جلسات آن اهمیت زیادی دارد، اما در شرایط تهدید نظامی، موضوع حفاظت از جان نمایندگان و استمرار فعالیت قوه مقننه نیز به همان اندازه اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: وقتی تصمیم درباره امکان تجمع نمایندگان با ارزیابی‌های امنیتی ارتباط پیدا می‌کند، نمی‌توان مسئولیت تمام محدودیت‌ها را متوجه رئیس مجلس دانست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای قالیباف برای بازگشایی جلسات حضوری با شورای عالی امنیت ملی مکاتبه کرده و خواستار بررسی مجدد شرایط شده است. این پیگیری‌ها نشان می‌دهد رئیس مجلس نیز بازگشت به روال عادی را دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: از نگاه من، نمی‌توان بدون توجه به این اقدامات ادعا کرد که هیئت‌ رئیسه مجلس علاقه‌ای به برگزاری جلسات حضوری ندارد. نقد عملکرد رئیس مجلس حق نمایندگان است، اما چنین نقدی باید بر اساس مجموعه تصمیم‌ها، مکاتبات و محدودیت‌های موجود انجام شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، استمرار فعالیت مجلس در این مدت نیز باید مورد توجه باشد. کمیسیون‌های تخصصی جلسات خود را برگزار کردند، نمایندگان ارتباط با مسئولان اجرایی را ادامه دادند و برای برگزاری جلسات صحن در شرایط اضطراری نیز سازوکارهای جایگزین به کار گرفته شد.

وی افزود: البته هیچ‌کس نباید تصور کند روش مجازی در همه زمینه‌ها کاملاً معادل جلسه حضوری است. گفتگوهای مستقیم، مذاکرات فشرده درباره طرح‌ها و لوایح و ارتباط چهره‌ به‌ چهره نمایندگان از مزایای صحن حضوری است. به همین دلیل، بازگشت به جلسات عادی باید همچنان یک هدف مهم باقی بماند.

این نماینده مجلس گفت: تصمیم جدید درباره برگزاری ترکیبی جلسات، با حضور بخشی از نمایندگان در صحن و مشارکت مجازی سایرین، می‌تواند مرحله‌ای برای افزایش فعالیت حضوری و در عین حال رعایت ملاحظات امنیتی باشد.

وی تأکید کرد: باید اجازه دهیم این شیوه در عمل ارزیابی شود. اگر کیفیت مذاکرات، مشارکت نمایندگان و نظارت پارلمانی در آن افزایش پیدا کند، می‌توان درباره توسعه تدریجی حضور فیزیکی نیز تصمیم گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت انسجام میان قوا گفت: در شرایط حساس کشور، اختلاف نباید به منازعه رسانه‌ای تبدیل شود. این موضوع نیازمند گفتگوی مستمر، ارائه ارزیابی‌های کارشناسی و رسیدن به تصمیمی است که هم امنیت نمایندگان را حفظ کند و هم مانع انجام وظایف مجلس نشود.

وی تصریح کرد: مردم نیز انتظار دارند در کنار این مباحث، موضوعات معیشتی و اقتصادی با جدیت پیگیری شود. هیچ اختلافی درباره شکل جلسات نباید رسیدگی به گرانی، اشتغال و مشکلات تولید را به تأخیر بیندازد.

