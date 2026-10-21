دو مطالبه اساسی بازنشستگان؛ معیشت و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی و تخصصی «چشم‌انداز صندوق بازنشستگی کشوری » با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، جمعی از اساتید، اقتصاددانان و دانشجویان، در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابتدای این نشست با تبیین کارکرد نهادهای بازنشستگی اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی بر دو بال اصلی استوارند؛ از یک‌سو مأموریت بیمه‌ای، حمایتی و اجتماعی در قبال بازنشستگان و از سوی دیگر بازوی اقتصادی و مدیریت سرمایه‌گذاری.

وی با تأکید بر اینکه کارکرد بیمه‌ای، مأموریت غایی صندوق در تضمین معیشت و آرامش ذی‌نفعان است، افزود: توجه ویژه به تعهدات بیمه‌ای هرگز به معنای کم‌توجهی به حوزه اقتصادی نیست؛ بلکه دارایی‌ها، سودآوری بنگاه‌ها و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، پشتوانه اصلی و منبع حیاتی تأمین مالی تعهدات بلندمدت به شمار می‌روند و این دو حوزه همواره تقویت‌کننده یکدیگرند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تحلیل روندهای جمعیتی از دهه ۱۳۶۰ تاکنون و تغییر تدریجی ساختار سنی جامعه تصریح کرد: عبور کشور از پنجره جمعیتی جوانی و حرکت به سوی میانسالی، ساختار نسبت‌های پشتیبانی را دچار دگرگونی کرده است. در حالی که در دهه‌های گذشته نسبت شاغلان کسورپرداز به مستمری‌بگیران متناسب با استانداردهای متعارف بود، اکنون به‌دلیل افزایش امید به زندگی از یک سو و ورود زودهنگام افراد به سنین بازنشستگی از سوی دیگر، این نسبت نیازمند بازتعریف و برنامه‌ریزی علمی است.

وی یادآور شد: تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که ایجاد توازن میان سن بازنشستگی و امید به زندگی و افزایش مشارکت مولد نیروی کار، نه‌تنها منابع صندوق‌ها را پایدار می‌سازد، بلکه موجب شکوفایی تولید و ارتقای چشمگیر درآمدهای ناخالص ملی می‌شود.

نگاه انسان‌محور به دوران بازنشستگی

ازوجی با اشاره به اینکه دوره بازنشستگی بخش قابل‌توجهی از طول عمر هر فرد را دربرمی‌گیرد، بر ضرورت گذار از نگاه صرفاً مالی به رویکردی چندبعدی تأکید کرد و گفت: نظام‌های موفق جهان برای دوران بازنشستگی نهادسازی فراگیر انجام داده‌اند. بازنشستگی نباید به معنای گسست از پویایی اجتماعی و محیط‌های مهارتی باشد؛ بلکه بازنشستگان عزیز باید از بسترها و شبکه‌های فعال اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و مراقبت‌های سلامت‌محور بهره‌مند گردند. نشاط، منزلت و یکپارچگی اجتماعی بازنشستگان فرهیخته باید در کانون برنامه‌ریزی‌های ملی و مدیریت‌های محلی قرار گیرد.

اجرای متناسب‌سازی و صیانت از معیشت بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به گام‌های راهبردی دولت و صندوق در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: با اهتمام ارکان اجرایی کشور، اجرای متناسب‌سازی با تمرکز بر برقراری عدالت و ارتقای سطوح دریافتی به‌ویژه در لایه‌های پایین‌تر حقوقی پیگیری شده است؛ به‌طوری‌که میانگین احکام بازنشستگان ارتقای ملموسی یافته و هدف‌گذاری دستیابی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز تا افق ۱۴۰۵ با جدیت دنبال می‌شود.

وی در عین حال تأکید کرد: اجرای تعهدات معیشتی و حقوقی مستلزم هم‌راستایی کامل با پیش‌بینی منابع پایدار است تا آرامش و اطمینان خاطر بلندمدت بازنشستگان به بهترین نحو تضمین شود.

دو مطالبه اساسی جامعه بازنشستگان

ازوجی با تبیین دغدغه‌های اصلی جامعه بازنشستگان اظهار داشت: جامعه بازنشستگان کشور دو مطالبه اساسی و به حق دارند؛ نخست دریافت منظم مستمری در تراز هزینه‌های زندگی و دوم خدمات درمانی جامع و باکیفیت. تجربه نشان می‌دهد حساسیت و نیاز این عزیزان به آرامش و پوشش‌های کامل حوزه درمان و سلامت حتی فراتر از سایر مطالبات است؛ از این رو سیاست صندوق، توسعه خدمات بیمه تکمیلی، تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و صیانت از سلامت پیشگیرانه بازنشستگان است.

نقشه راه اصلاحات ساختاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اهمیت تحول در ساختار سرمایه‌گذاری‌های صندوق گفت: الگوی سنتی بنگاه‌داری مستلزم هزینه‌های سنگین مدیریتی است؛ در حالی که استانداردهای نوین صندوق‌های پیشرو بر سرمایه‌گذاری در ابزارهای متنوع مالی، سهامداری تخصصی و افزایش بازدهی دارایی‌ها تأکید دارد. تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) در صندوق با همین هدف و به‌منظور بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در یک افق پنج‌ساله در حال پیگیری است.

وی چشم‌انداز نجات و تحکیم پایداری صندوق را در سه لایه به‌هم‌پیوسته تشریح کرد.

۱. اقدامات کوتاه‌مدت: شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات اکچوئریال (بیمه‌ای)، انضباط مالی و استقرار حکمرانی حرفه‌ای شرکتی.

۲. اقدامات میان‌مدت: اصلاحات قاعده‌مند پارامتریک و ایجاد سازوکارهای خودتنظیم در متناسب‌سازی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی.

۳. اقدامات بلندمدت: پایدارسازی درآمدهای سرمایه‌گذاری، پیوند نظام پس‌انداز ملی با نظام بازنشستگی و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور.

پیوند ناگسستنی صندوق‌ها با رونق اشتغال و نظام مهارت‌آموزی

ازوجی، صندوق‌های بازنشستگی را آینه تمام‌نمای اقتصاد و بازار کار دانست و خاطرنشان کرد: پوشش بیمه‌ای پایدار رابطه مستقیمی با نرخ مشارکت اقتصادی، رسمیت‌یافتن مشاغل و رونق کسب‌وکارها دارد. هراندازه نظام آموزشی و مهارتی کشور متناسب با نیازهای نوین بازار کار بازآفرینی شود و بهره‌وری نیروی انسانی ارتقا یابد، امنیت درآمدهای کارگران و کارمندان افزایش یافته و جریان ورودی منابع بیمه‌ای به صندوق‌ها مستحکم‌تر خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: صندوق بازنشستگی نهادی ملی، مردمی و امانت‌دار بین‌نسلی است. موفقیت و اعتبار نظام‌های رفاه اجتماعی در جهان امروز با میزان رضایت و کرامت بازنشستگان سنجیده می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری نخبگان دانشگاهی، دستگاه‌های سیاست‌گذار و ارکان دولت، مسیر تحول نهادی و خدمت‌رسانی صادقانه به این قشر فرهیخته را با قاطعیت به پیش خواهد برد.