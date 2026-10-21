به گزارش خبرنگار مهر، سعید باقری پیش از ظهر چهارشنبه در ویژه‌برنامه «پرس‌وجو» با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی صنایع غذایی، از بلاتکلیفی طرح پیشنهادی برای حمایت از تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی خبر داد و اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مطرح‌شده از مسیر نمایندگان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون نتیجه مشخصی برای اجرای این طرح حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد اختصاص کالابرگ به فرآورده‌های لبنی با هدف حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح شده بود، افزود: پس از حذف ارز ترجیحی، این ایده مطرح شد که امکان استفاده از کالابرگ برای خرید کالاهای مختلف فراهم باشد و در همین چارچوب، حمایت از مصرف و تولید محصولات لبنی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران با اشاره به گذشت حدود سه ماه از آخرین گفت‌وگوها درباره این طرح تصریح کرد: با وجود طرح موضوع و پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز پاسخ روشن و مشخصی درباره سرنوشت این پیشنهاد دریافت نکرده‌ایم.

باقری ادامه داد: انتظار می‌رفت این طرح حمایتی با پیگیری از سوی نمایندگان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نتیجه برسد، اما تاکنون اقدام مؤثری که بتوان بر اساس آن از اجرای طرح سخن گفت، مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات مالی و هزینه‌های تولید، ضرورت طراحی و اجرای راهکارهای حمایتی مؤثر را دوچندان کرده است و بلاتکلیف ماندن پیشنهادهایی از این دست، کمکی به رفع مشکلات تولیدکنندگان نمی‌کند.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران در پایان با اشاره به تداوم پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف طرح کالابرگ فرآورده‌های لبنی گفت: همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم و امیدواریم مسئولان مربوطه پاسخ روشن‌تری درباره امکان اجرا و سرنوشت این پیشنهاد ارائه دهند.