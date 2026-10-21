به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله قاسمیان، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، در آیین قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک، از عبور مانده منابع قرض‌الحسنه از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال خبر داد و این دستاورد را نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی و انسانی دانست و بر ضرورت صیانت از این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اشاره به جایگاه قرض‌الحسنه اظهار کرد: این سنت حسنه، فراتر از یک ابزار مالی، رفتاری اصیل و فردی است که می‌تواند زمینه‌ساز مسیری زندگی‌ساز، هدایت‌گر و گره‌گشا در ساختار اجتماعی جامعه باشد.

ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه؛ رکن بنیادین بانکداری اسلامی

قاسمیان، ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه را از الزامات و پایه‌های اساسی بانکداری اسلامی دانست و تصریح کرد: تداوم این مسیر و نهادینه شدن فرهنگ احسان و نیکوکاری می‌تواند صنعت بانکداری را در مسیر تحقق آرمان‌های والای «بانکداری قرض‌الحسنه» هدایت کند.

مسئولیت اجتماعی؛ کارنامه‌ای درخشان در خدمت به محرومان

وی در ادامه، با تشریح رویکرد حمایتی و عام‌المنفعه بانک مسکن گفت: این بانک در کنار انجام رسالت‌های تخصصی خود، تاکنون منابع مالی قابل‌توجهی را به حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی اختصاص داده است؛ از جمله حمایت از توسعه درمان و سلامت، از پژوهشگاه ژن تا تجهیز مراکز درمانی شهرستان‌ها، مدرسه‌سازی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، حمایت از روشندلان، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب و مشارکت در آبرسانی به روستاهای محروم کشور که مجموعه این اقدامات، کارنامه‌ای درخشان از مسئولیت‌پذیری بانک مسکن را به نمایش می‌گذارد.