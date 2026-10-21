تأکید معاون وزیر بهداشت بر تقویت خدمات درمانی در جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به جزیره خارگ از بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه درمانی این بیمارستان، نقش آن را در ارائه خدمات سلامت به ساکنان جزیره مورد توجه قرار داد.

آخوندزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از خدمات مجموعه بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس اظهار کرد: تلاش کادر درمان و مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت برای ارائه خدمات به مردم، شایسته تقدیر است و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به ارتقای سطح خدمات درمانی به اهالی شریف خارگ کمک کند.

وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی جزیره و اهمیت دسترسی به خدمات درمانی، بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های مراکز درمانی موجود و تقویت همکاری میان مجموعه‌های مرتبط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی مردم تأکید کرد و تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول را زمینه‌ساز بهبود خدمات‌رسانی در حوزه سلامت دانست.

بازدید از بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس در چارچوب بررسی وضعیت بهداشت و درمان جزیره خارگ و آشنایی با ظرفیت‌های موجود این مرکز انجام شد.