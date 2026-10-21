به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم، با تشریح نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های عمومی کشور، تبیین نحوه مصرف این منابع و افزایش مشارکت مؤدیان در تعیین اولویت‌های عمرانی و خدماتی را از محورهای مهم فعالیت نظام مالیاتی برشمرد.



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی بیش از نیمی از بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و در کنار این نقش مهم در تأمین منابع عمومی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده نیز مورد توجه سازمان قرار دارد.



وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی درباره نحوه مصرف مالیات افزود: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی، تلاش کرده است اطلاعات لازم درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی را در اختیار مردم و مؤدیان قرار دهد.



سبحانیان با بیان اینکه آگاهی از نتایج پرداخت مالیات می‌تواند در شناخت نقش این درآمدها در اداره کشور مؤثر باشد، تصریح کرد: تبیین چگونگی تخصیص منابع مالیاتی به هزینه‌های عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، از موضوعاتی است که در اطلاع‌رسانی‌های این سازمان دنبال می‌شود.



مؤدیان در انتخاب محل مصرف مالیات مشارکت می‌کنند



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، مؤدیان هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توانند از میان پروژه‌های تعیین‌شده، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند.



وی با اشاره به کارکرد این سازوکار در مشارکت دادن مردم در تأمین منابع طرح‌های مورد نیاز کشور بیان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات، امکان انتخاب پروژه‌های مشخص را برای مؤدیان فراهم می‌کند تا آنان بتوانند در تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار مشارکت داشته باشند.



سبحانیان همچنین با تشریح روند اجرای این طرح در استان قم اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳ پروژه در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات در این استان معرفی شد که پروژه‌های مرتبط با ساخت مدرسه، احداث بیمارستان و ارائه خدمات عمومی از جمله آن‌ها بود.



وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه‌ها، از محورهای مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر تقویت ارتباط با مردم است.