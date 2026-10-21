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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

فرماندار بروجرد: بروجرد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

فرماندار بروجرد: بروجرد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

بروجرد- فرماندار بروجرد با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی در این شهرستان، گفت: بروجرد را به کارگاه بزرگ سازندگی و عمران تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله ولدی عصر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد، اظهار کرد: حمایت‌های استاندار لرستان از طرح‌های عمرانی و خدماتی در سطح استان، به‌ویژه شهرستان بروجرد، زمینه‌ساز اجرای اقدامات مؤثر در حوزه خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف شهر بروجرد، افزود: بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) و اجرای هم‌زمان طرح‌های تقاطع‌های غیرهمسطح در سطح شهر، در کنار دیگر پروژه‌های عمرانی شهرستان، روند توسعه و سازندگی بروجرد را شتاب بخشیده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها موجب شده است بروجرد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شود و شهروندان به‌صورت روزانه شاهد اقدامات عمرانی، تحولات زیرساختی و روند پیشرفت در این شهرستان باشند.

ولدی همچنین با قدردانی از همکاری و هماهنگی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در اجرای طرح‌های عمرانی، گفت: مدیریت علمی و تعامل سازنده مدیران دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی داشته و زمینه ارتقای سطح خدمات به شهروندان را فراهم کرده است.

وی بر اهمیت تداوم هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

کد مطلب 6985801

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