روایت کوچ پاییزی عشایر لرستان؛ از سرمای زاگرس تا گرمای جنوب

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هوا که رو به سردی می‌رود، زندگی در چادرهای عشایری شکل دیگری به خود می‌گیرد. شب‌ها طولانی‌تر می‌شوند، سرمای کوهستان زودتر از گذشته به جان مراتع می‌افتد و نگاه خانواده‌هایی که ماه‌ها در ییلاق گذرانده‌اند، به مسیرهای جنوب و مناطق گرمسیر دوخته می‌شود. وقت کوچ دوباره رسیده است؛ کوچ پاییزه‌ای که برای عشایر، تنها جابه‌جایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست، بلکه بخشی از نظمی دیرپا در زندگی، معیشت و تولید به شمار می‌رود.

وقتی سرما، مسیر زندگی را تغییر می‌دهد

در این روزها، جمع‌کردن وسایل زندگی، آماده‌کردن دام‌ها و انتخاب مسیر حرکت، بخشی از کار روزانه خانوارهای کوچ‌رو می‌شود. گله‌ها باید از راه‌هایی عبور کنند که گاه از میان کوه و دره می‌گذرد و خانواده‌ها باید روزها و هفته‌ها با تغییرات آب‌وهوایی، دشواری مسیر و نیازهای روزمره کنار بیایند. یکی از عشایر کوچ‌رو لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پایان دوره حضور در مناطق سردسیر می‌گوید و توضیح می‌دهد که خانواده‌اش پس از حدود پنج ماه اقامت در ییلاق، اکنون آماده حرکت به سمت خوزستان است.

برای برخی از این خانواده‌ها، رسیدن به مقصد گرمسیری نیز چندان نزدیک نیست. یکی از عشایر لرستان می‌گوید مسیر کوچ ممکن است حدود ۴۵ روز طول بکشد؛ ۴۵ روز حرکت، توقف، مراقبت از دام‌ها و سازگار شدن با شرایطی که هر روز می‌تواند شکل تازه‌ای به خود بگیرد. او زندگی کوچ‌نشینی را آمیزه‌ای از زحمت و مرارت می‌داند؛ زندگی‌ای که در آن، کوه و کمر، سرما و گرما و دشواری‌های راه، همواره بخشی از واقعیت روزمره است.

با وجود این سختی‌ها، کوچ همچنان با تولید پیوند دارد. دام‌هایی که در مسیر حرکت می‌کنند، سرمایه اصلی بسیاری از خانوارهای عشایری هستند؛ سرمایه‌ای که از طریق آن گوشت، شیر، روغن حیوانی، پشم، عسل و دیگر فرآورده‌ها تولید می‌شود و بخشی از نیاز بازار را تأمین می‌کند. در کنار دامداری، بافت قالی، چیت و دیگر صنایع‌دستی نیز بخشی از فعالیت اقتصادی و میراث فرهنگی این جامعه به شمار می‌رود.

عشایر لرستان در این رفت‌وآمد فصلی، تنها حامل یک سبک زندگی سنتی نیستند؛ آن‌ها بخشی از زنجیره تولید غذا و اقتصاد مناطق روستایی و عشایری را تشکیل می‌دهند. با این حال، استمرار این نقش به شرایطی وابسته است که در مسیر کوچ و محل استقرار آنان فراهم می‌شود؛ از دسترسی به آب و راه مناسب تا تأمین علوفه و امکان نگهداری دام‌ها در دوره‌های دشوار سال.

کوچ پاییزه؛ حرکت از ییلاق به سوی قشلاق

کوچ فصلی، یکی از ویژگی‌های اصلی زندگی عشایری است. عشایر با توجه به شرایط آب‌وهوایی و وضعیت مراتع، در زمان‌های مشخصی از سال میان مناطق سردسیر و گرمسیر جابه‌جا می‌شوند. در فصل گرم، ارتفاعات و مراتع ییلاقی امکان چرای دام را فراهم می‌کنند و با سرد شدن هوا، حرکت به سوی مناطق گرم‌تر در دستور کار قرار می‌گیرد.

کوچ پاییزه دومین جابه‌جایی عمده سالانه عشایر کوچ‌رو است؛ جابه‌جایی‌ای که پس از ماه‌ها استفاده از مراتع ییلاقی و با نزدیک شدن فصل سرما انجام می‌شود. برای خانوارهایی که زندگی و درآمدشان به دام وابسته است، انتخاب زمان مناسب حرکت اهمیت زیادی دارد. تأخیر در کوچ می‌تواند دام‌ها را در معرض سرمای بیشتر و محدودیت چرا قرار دهد و حرکت زودهنگام نیز باید با شرایط مقصد، مسیر و امکانات مورد نیاز هماهنگ باشد.

در مقیاس ملی نیز این جابه‌جایی جمعیتی و اقتصادی ابعاد قابل توجهی دارد، سالانه حدود ۲۲ میلیون رأس دام سبک عشایر کشور پس از حدود پنج ماه چرا در مراتع ییلاقی به سمت مناطق گرمسیر حرکت می‌کنند. این رقم نشان می‌دهد که کوچ، افزون بر اهمیت فرهنگی و اجتماعی، با مدیریت دام، استفاده فصلی از مراتع و استمرار تولید محصولات دامی ارتباط مستقیم دارد.

در لرستان نیز بخش قابل توجهی از جامعه عشایری همچنان زندگی کوچ‌رو دارد. نعمت‌الله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایری لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جمعیت عشایری استان را حدود ۱۴ هزار خانوار با جمعیتی نزدیک به ۸۳ هزار نفر اعلام می‌کند. به گفته او، ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار از این جمعیت کوچ‌رو هستند و بخشی از سال را در مناطق قشلاقی شمال استان‌های ایلام و خوزستان و جنوب لرستان سپری می‌کنند.

این جابه‌جایی، به معنای انتقال یک زندگی کامل است؛ زندگی‌ای که در آن دام، خانواده، وسایل مورد نیاز و امکانات محدود معیشتی باید با هم حرکت کنند. در چنین شرایطی، هر اختلال در مسیر، کمبود آب یا دشواری تأمین نهاده‌های دامی می‌تواند بر وضعیت خانوار اثر بگذارد. به همین دلیل، کوچ را نمی‌توان تنها از منظر حرکت گله‌ها دید؛ این فرایند با نیازهای انسانی، اقتصادی و زیرساختی گسترده‌ای همراه است.

۸۳ هزار نفر؛ جامعه‌ای که اقتصاد آن با دام گره خورده است

عشایر لرستان بخشی از ساختار جمعیتی و اقتصادی استان را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل امور عشایری لرستان، جمعیت این جامعه حدود پنج درصد جمعیت استان است و دامداری، مهم‌ترین پایه فعالیت اقتصادی بسیاری از خانوارهای آن به شمار می‌رود.

قائدرحمتی تعداد دام سبک و سنگین عشایر استان را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس اعلام کرده است؛ سرمایه‌ای زنده که نگهداری آن به دسترسی به مرتع، آب، علوفه و خدمات دامپزشکی وابسته است. دام‌ها برای خانوار عشایری تنها دارایی اقتصادی نیستند، بلکه بخش مهمی از امنیت معیشتی و امکان ادامه زندگی در شرایط متغیر اقلیمی را نیز شکل می‌دهند.

این وابستگی دو سویه است؛ دام‌ها برای تولید به منابع طبیعی نیاز دارند و خانوارها نیز برای تأمین درآمد به سلامت و بهره‌وری دام وابسته‌اند. در نتیجه، هر عاملی که دسترسی به چراگاه، آب یا نهاده‌های مورد نیاز را محدود کند، می‌تواند بر میزان تولید و درآمد خانوار اثر بگذارد.

مدیریت این ظرفیت، به‌ویژه در دوره کوچ، نیازمند هماهنگی میان زمان حرکت، شرایط مراتع و امکانات مسیر است. در مسیرهای طولانی، تأمین آب برای دام و انسان، امکان توقف در نقاط مناسب و دسترسی به علوفه در شرایط اضطراری اهمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت راه‌های عشایری نیز بر دشواری رفت‌وآمد و انتقال تجهیزات و نهاده‌ها اثر می‌گذارد.

از این منظر، حمایت از عشایر صرفاً به ارائه کمک‌های مقطعی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از نیازهای معیشتی، تولیدی و زیرساختی را در بر بگیرد. هر اندازه این خدمات با شرایط واقعی زندگی کوچ‌روها هماهنگ‌تر باشد، امکان حفظ دام، استمرار تولید و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها نیز بیشتر خواهد شد.

از گوشت و شیر تا پشم و عسل؛ کارنامه تولید عشایر لرستان

زندگی عشایری در نگاه نخست ممکن است بیشتر با چادرها، گله‌ها و مسیرهای کوچ شناخته شود، اما پشت این تصویر، چرخه‌ای از تولید قرار دارد که محصولات متنوعی را به بازار می‌رساند. گوشت قرمز، شیر، عسل، روغن حیوانی و پشم، بخشی از تولیدات عشایر لرستان هستند؛ محصولاتی که حاصل دامداری و فعالیت مستمر خانوارها در طول سال‌اند.

مدیرکل امور عشایری لرستان با اشاره به ظرفیت تولیدی این جامعه، میزان تولید سالانه گوشت قرمز عشایر استان را حدود ۱۲ هزار تن اعلام کرده است. به گفته او، عشایر همچنین سالانه حدود ۳۰ هزار تن شیر، ۱۵۰ تن عسل، ۱۷ تن روغن حیوانی و هزار تن پشم تولید می‌کنند.

این ارقام، نقش عشایر را فراتر از یک گروه جمعیتی با شیوه زندگی متفاوت نشان می‌دهد. تولید این حجم از محصولات به معنای فعالیت مستمر در حوزه دامداری و تأمین بخشی از مواد غذایی و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع وابسته است. در عین حال، تداوم چنین ظرفیتی به سلامت دام، مدیریت چرا، دسترسی به نهاده‌ها و امکان عرضه مناسب محصولات وابسته است.

یکی از عشایر لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تولید سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم پشم و ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم روغن در مقیاس فعالیت خانوادگی خود سخن می‌گوید. او در کنار این محصولات، به بافت قالی، چیت و دیگر دست‌بافته‌ها اشاره می‌کند؛ فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد اقتصاد خانوار عشایری تنها به فروش دام و فرآورده‌های خام محدود نیست.

صنایع‌دستی؛ محصولی در کنار دامداری

بافت قالی، چیت و دیگر دست‌بافته‌های عشایری، بخشی از مهارت‌های نسل‌به‌نسل منتقل‌شده در میان این جامعه است. این فعالیت‌ها افزون بر ارزش فرهنگی، می‌توانند در تنوع‌بخشی به درآمد خانوار نقش داشته باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که درآمد دامداری تحت تأثیر تغییرات آب‌وهوایی، هزینه نهاده‌ها یا نوسان بازار قرار می‌گیرد.

صنایع‌دستی عشایری معمولاً بر پایه مهارت‌های بومی و مواد اولیه در دسترس شکل گرفته‌اند. تولید این محصولات، علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، امکان عرضه کالاهایی را فراهم می‌کند که هویت فرهنگی مناطق عشایری را بازتاب می‌دهند. با این حال، تداوم اقتصادی این فعالیت‌ها به دسترسی به بازار، شناخت سلیقه مصرف‌کننده، کیفیت تولید و امکان فروش مناسب وابسته است.

راه‌های عشایری؛ مسیرهایی که زندگی از آن‌ها عبور می‌کند

برای عشایر کوچ‌رو، راه فقط وسیله رسیدن به مقصد نیست؛ بخشی از زیرساخت معیشت است. گله‌ها باید از مسیرهایی عبور کنند که امکان حرکت دام و خانواده را فراهم کند و در صورت بروز مشکل، دسترسی به خدمات و امکانات ضروری را ناممکن نسازد. وضعیت نامناسب برخی راه‌ها می‌تواند حرکت را دشوارتر کند و هزینه و زمان جابه‌جایی را افزایش دهد.

یکی از عشایر لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیازهای جامعه عشایری، از ضرورت تأمین جو و علوفه دامی در زمستان و نامناسب بودن وضعیت برخی جاده‌ها سخن می‌گوید. این مطالبه نشان می‌دهد که چالش‌های زندگی عشایری با پایان یافتن کوچ یا رسیدن به مقصد تمام نمی‌شود؛ در دوره استقرار نیز تأمین خوراک دام و دسترسی به مسیرهای مناسب اهمیت خود را حفظ می‌کند.

خدمات امور عشایری؛ از آرد و سوخت تا تسهیلات دامی

مدیرکل امور عشایری لرستان از مجموعه‌ای از خدمات حمایتی این اداره کل برای جامعه عشایری خبر داده است. به گفته قائدرحمتی، توزیع آرد برای پخت نان در خانوارها، تأمین علوفه دامی، نفت و گاز، مرمت و نگهداری راه‌های عشایری، تأمین آب، بهسازی چشمه‌ها و احداث آبشخورهای دامی از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال می‌شود.

او همچنین توزیع پنل‌های خورشیدی و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید علوفه دامی را از دیگر برنامه‌های حمایتی برشمرده است. این خدمات، نیازهای متفاوتی را پوشش می‌دهند؛ از تأمین بخشی از مایحتاج روزمره خانوار گرفته تا کمک به حفظ سرمایه دامی و دسترسی به انرژی در محل‌های استقرار.

راه کوچ باید به آینده‌ای مطمئن برسد

با سرد شدن هوا، عشایر کوچ‌رو لرستان بار دیگر راه ییلاق به قشلاق را در پیش می‌گیرند؛ سفری که برای برخی خانوارها هفته‌ها به طول می‌انجامد و در هر مرحله، نیاز به آب، علوفه، مسیر مناسب و مراقبت از دام‌ها را پیش روی آنان قرار می‌دهد. این حرکت فصلی، بخشی از سبک زندگی عشایری است، اما هم‌زمان چرخه‌ای از تولید را نیز به جریان می‌اندازد؛ چرخه‌ای که گوشت، شیر، پشم، عسل، روغن حیوانی و صنایع‌دستی را به اقتصاد استان و بازار مصرف پیوند می‌دهد.

آمارهای اعلام‌شده از سوی امور عشایری لرستان، از جمعیت حدود ۸۳ هزار نفری این جامعه، یک‌ونیم میلیون رأس دام و تولید سالانه هزاران تن محصولات دامی حکایت دارد. این ظرفیت، در کنار دشواری‌هایی که عشایر درباره وضعیت راه‌ها و نیاز به جو و علوفه مطرح می‌کنند، ضرورت توجه هم‌زمان به توان تولیدی و نیازهای معیشتی آنان را نشان می‌دهد.

تأمین آب، بهسازی راه‌های عشایری، دسترسی به علوفه، ارائه خدمات متناسب با شرایط کوچ و حمایت از فروش محصولات، اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش فشارهای روزمره و استمرار تولید کمک کنند. در کنار این موارد، برنامه‌ریزی بر اساس اطلاعات دقیق، اولویت‌بندی مناطق نیازمند و ارزیابی میزان بهره‌مندی خانوارها، امکان می‌دهد منابع حمایتی هدفمندتر به کار گرفته شوند.

عشایر هر سال مسیر کوچ را طی می‌کنند؛ اما دشواری این مسیر نباید به معنای تکرار بی‌پایان مشکلات باشد. راه‌های مناسب‌تر، دسترسی مطمئن‌تر به آب و علوفه و پشتیبانی هماهنگ از تولید می‌تواند بخشی از بار این زندگی پرزحمت را کاهش دهد.

کوچ، برای عشایر تنها رفتن از سرما به گرما نیست؛ حرکت برای حفظ دام، ادامه معیشت و زنده نگه داشتن چرخه‌ای از تولید است. از این رو، حمایت از عشایر زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار پاسداشت فرهنگ و شیوه زندگی آنان، شرایطی فراهم شود تا این سفر فصلی با امنیت بیشتر، هزینه کمتر و چشم‌اندازی مطمئن‌تر برای آینده خانوارها همراه باشد.