به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد محمدی، درباره فراهم شدن امکان پرداخت حق‌بیمه برای کارفرمایانی که در روزهای جنگ موفق به پرداخت حق‌بیمه کارگران نشدند، توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارفرمایان و بیمه‌شدگان مربوط به عدم ارسال لیست پرداخت حق‌بیمه ناشی از آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بود، ادامه داد: کارگران برای رفع این مشکل یا باید ادعای سابقه می‌کردند یا به ادارات کار شکایت می‌کردند تا موضوع عدم ارسال لیست پرداخت حق‌بیمه در هیئت‌های تشخیص یا هئیت‌های حل اختلاف یا در کمیته‌های ادعای سابقه مورد بررسی قرار گیرد. فرایندی طولانی که مشکلاتی را برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان رقم می‌زد.

مواجهه ۱.۵ میلیون کارگر با عدم پرداخت حق‌بیمه

محمدی با اشاره به ارزیابی کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، عنوان کرد: در این ارزیابی مشخص شد حدود ۱۴ هزار کارفرما و بیش از ۱.۵ میلیون بیمه‌ شده نفر ماه با عدم پرداخت حق‌ بیمه مواجه شده‌اند. جلسات مختلفی با تشکل‌های کارفرمایی داشتیم و در نهایت با دستور وزیرکار و موافقت سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، این امکان فراهم شد که بتوانیم بدون بررسی ادعای سابقه یا شکایت، لیست معوق را دریافت کنیم تا بیمه‌شدگان بتوانند از مزایای قانونی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اقداماتی که کارفرمایان باید در این خصوص انجام دهند، گفت: در حال حاضر ما فهرستی از کارفرماها تهیه کرده‌ایم و همه ادارات کل استان و شعب تامین اجتماعی با آنها هماهنگ هستند تا آنها بتوانند با ارائه یک درخواست، لیست معوق را در سیستم تأمین اجتماعی بارگذاری کرده و مسأله رفع شود. درحالی که قبلا بیمه‌شده باید مدارک ناظر بر اشتغال و دریافت دستمزد از کارگاه را در اختیار اداره کار یا شعبه مربوطه قرار می‌داد. از آنجا که کارفرما لیست حق‌بیمه ماه‌های قبل و بعد از این ایام را ارائه کرده است نیاز به ارائه مدرک در این باره ندارد و تنها کافی است لیست را تنظیم و به شعبه تأمین اجتماعی ارسال کند و حق‌بیمه مربوطه را هم پرداخت کند.

بخشودگی ۴۰ درصدی جرائم تأخیر در پرداخت

وی اضافه کرد: این تسهیل در بخش پرداخت حق‌بیمه ایجاد شده که اگر کارفرما توانایی پرداخت حق‌بیمه به صورت یکجا را نداشته باشد، شعب تأمین اجتماعی در دریافت بخشی از حق‌بیمه و تقسیط مابقی آن به استناد لیست، مساعدت می‌کنند. همچنین تا ۴۰ درصد از جرایم تأخیر در پرداخت و جریمه تأخیر در ارسال لیست بخشیده می‌شود.

محمدی توضیح داد: وقتی کارفرما لیست معوق را در سامانه بارگذاری کرد، فیش حق‌بیمه به همراه جرایم متعلقه صادر می شود که ۴۰ درصد از جرایم تأخیر پرداخت حق‌بیمه آن بخشیده می‌شود و مابقی یا به صورت یکجا یا به صورت اقساط با هماهنگی شعب تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در گذشته اگر بیمه‌شده ادعای سابقه می‌کرد، بر اساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی رأسا حق‌بیمه را مشخص می‌کرد این برآورد در طولانی مدت انجام می‌شد و شاید بین ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشید که بیمه شده به سوابق خود دسترسی یابد. به‌ویژه افرادی که قبل از عید درخواست بازنشستگی می‌دادند یا در ۶ ماه نخست سال‌جاری درخواست بازنشستگی می‌کردند وقتی متوجه می‌شدند که سوابقشان ناقص است، ناچار می‌شدند مکرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، اما حالا این فرصت ایجاد شده که درخواست‌کنندگان بازنشستگی که از شرایط لازم برخوردارند با بارگذاری لیست معوقه به راحتی بتواند از مزایای قانونی تأمین اجتماعی استفاده کند و حکم بازنشستگی‌اش برقرار شود.

برای رسیدگی به سوابق مراجعه به اداره کار لازم نیست

محمدی در ادامه تأکید کرد: برای همه کارگاه‌ها اعم از کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر، کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر و همچنین کارگاه‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر جنگ امکان پرداخت لیست بیمه را نداشتند، این امکان فراهم است که قبل از صدور بیلان مراجعه کنند. برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، به دلیل صدور بیلان کارگاه‌ها پیش از عید، هماهنگی‌ها برای بعد از عید و ۵ ماه نخست سال‌جاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به ارائه درخواست بازنشستگی از سوی برخی بیمه‌شده‌ها از تاریخ ۳۱ شهریور امسال گفت: کارفرماها هر قدر زودتر لیست معوقه را ارسال کند، بیمه‌شده راحت‌تر می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی یا اداره کار مراجعه کند. این تسهیلات برای کارفرما و بیمه‌شدگان است. به‌ویژه بیمه‌شدگانی که درخواست بازنشستگی دارند یا از سازمان تأمین اجتماعی درخواست تعهدات کوتاه‌مدت کرده‌اند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه درباره نحوه پیگیری اختلافات و اعتراض‌ها گفت: بیمه‌شدگانی که دارای خلاءسابقه پرداخت حق‌بیمه هستند، می‌توانند بدون مراجعه به ادارات کار، به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده و فرم ادعای سابقه را تکمیل و مستندات خود را ضمیمه کند و به صورت سیستمی آن را باگذاری کند. اگر در بررسی‌ها احراز شود که واقعا فرد اشتغال یا دریافت دستمزد داشته است، مستندات را تأیید کرده و در نهایت حق بیمه را به کارفرما ابلاغ می‌کنیم. اگر کارفرما اعتراض کرد، موضوع در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود و در نهایت بعد از تأیید پرداخت حق‌بیمه، جزو سوابق کارگر منظور می‌شود و ما مطالبات را از کارفرما پیگیری می کنیم.

محمدی از کارفرمایان خواست تا در فرصت باقی‌مانده، لیست جاری حق بیمه کارکنان را ارسال و پرداخت کنند و برای استفاده به موقع بیمه‌شدگان از تسهیلات مساعدت نمایند.