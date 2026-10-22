قوامی: شورای فرهنگ عمومی نباید به محفلی تشریفاتی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی صبح پنجشنبه در نشست مشترک شورای اداری و فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد نیز با تاکید بر نقش شورای فرهنگ عمومی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی گفت: این شورا نباید به محفلی تشریفاتی تبدیل شود و در مواجهه با مسائل فرهنگی باید رویکردی فعال و برنامه‌محور داشته باشد.

قوامی افزود: برنامه‌های فرهنگی پنج سال آینده باید به تقویت بنیان خانواده، جوانی جمعیت و اشتغال توجه داشته باشند؛ موضوعاتی که از محورهای مورد تاکید رهبر شهید نیز بوده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: مردم به فضای بانشاط و امیدبخش نیاز دارند و برخی حاشیه‌ها و برداشت‌های نادرست از برگزاری کنسرت‌ها موجب گلایه‌مندی شده است.

قوامی با بیان اینکه هنر در نظام اسلامی باید زمینه‌ساز تعالی جامعه باشد، گفت: هنر نباید بهانه‌ای برای ایجاد حاشیه شود و در تخصیص اعتبارات فرهنگی نیز باید نیازها و محرومیت‌های مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی کمبود مجتمع‌های فرهنگی در شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد را از مشکلات این مناطق دانست و ابراز امیدواری کرد در تخصیص اعتبارات، سهم ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی این سه شهرستان در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر ضرورت مقابله با ناامیدی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: مردم همواره در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و اکنون نیز باید با اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و امیدبخش، به مسائل و نیازهای مناطق محروم رسیدگی شود.