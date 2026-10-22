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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

اعطای جایزه «ساخاروف» به دیوان کیفری بین‌المللی

اعطای جایزه «ساخاروف» به دیوان کیفری بین‌المللی

دیوان کیفری بین‌المللی که از سوی ترامپ تحریم شده است، جایزه حقوق بشر مجلس اروپا را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، منابع آگاه اعلام کردند که جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا به دیوان کیفری بین‌المللی اعطا شده است.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد، گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های پارلمان اروپا، این نهاد را برای دریافت جایزه نامزد کرده بود.

جایزه ۵۰ هزار یورویی «ساخاروف» به پاس تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و آزادی اندیشه اهدا می‌شود.

این جایزه به افتخار آندری ساخاروف، فیزیک‌دان و مخالف سیاسی اتحاد جماهیر شوروی، نام‌گذاری شده است. طبق روال معمول، نامزدهای نهایی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه به پارلمان اروپا دعوت می‌شوند. این مراسم در جریان نشست عمومی پارلمان در ماه دسامبر در استراسبورگ برگزار می‌شود.

نلسون ماندلا، الکسی ناوالنی، روزنامه‌نگاران بلاروس و مردم اوکراین از جمله برندگان پیشین این جایزه بوده‌اند.

کد مطلب 6986386

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