به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی گفت: ضرورت دارد منابع انرژی و تأسیسات پشتیبان از جمله دیزل‌ژنراتورها در بیمارستان‌ها به طور دقیق بازبینی شود.

وی افزود: همچنین هماهنگی و تعامل مستمر با مسئولان صنعت برق و آب و مدیران استانی برای پیش‌بینی و تأمین پایدار انرژی، اولویتی قطعی و حیاتی است.

وزیر بهداشت گفت: در کنار این موضوع، نظارت و مداخله در تدارکات، ذخیره‌سازی مناسب انبارها و حفظ زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشد.

وی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها و ساماندهی امور اجرایی، به ضرورت تعامل منطقی با نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: تعامل با نمایندگان باید در چارچوب ضوابط، سند سطح‌بندی خدمات درمانی و منطقی‌سازی درخواست‌ها هدایت شود تا بسیاری از مطالبات بر اساس واقعیات و امکانات در سطح استان مدیریت و پاسخ داده شود.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه دستیابی به اهداف نظام سلامت در شرایط کنونی نیازمند تعهد، حضور میدانی و وقت‌گذاری مضاعف مدیران است، خاطرنشان کرد: اگر زمان و انگیزه لازم اختصاص یابد، می‌توان با بهره‌وری بالا و ایده‌های نوآورانه بر تنگناها غلبه کرد و اهداف سلامت را محقق ساخت.