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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

لزوم آمادگی مراکز درمانی در مواجهه با بحران‌های احتمالی

لزوم آمادگی مراکز درمانی در مواجهه با بحران‌های احتمالی

وزیر بهداشت، بر لزوم حفظ آمادگی همه‌ جانبه مراکز درمانی در مواجهه با شرایط و بحران‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی گفت: ضرورت دارد منابع انرژی و تأسیسات پشتیبان از جمله دیزل‌ژنراتورها در بیمارستان‌ها به طور دقیق بازبینی شود.

وی افزود: همچنین هماهنگی و تعامل مستمر با مسئولان صنعت برق و آب و مدیران استانی برای پیش‌بینی و تأمین پایدار انرژی، اولویتی قطعی و حیاتی است.

وزیر بهداشت گفت: در کنار این موضوع، نظارت و مداخله در تدارکات، ذخیره‌سازی مناسب انبارها و حفظ زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشد.

وی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها و ساماندهی امور اجرایی، به ضرورت تعامل منطقی با نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: تعامل با نمایندگان باید در چارچوب ضوابط، سند سطح‌بندی خدمات درمانی و منطقی‌سازی درخواست‌ها هدایت شود تا بسیاری از مطالبات بر اساس واقعیات و امکانات در سطح استان مدیریت و پاسخ داده شود.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه دستیابی به اهداف نظام سلامت در شرایط کنونی نیازمند تعهد، حضور میدانی و وقت‌گذاری مضاعف مدیران است، خاطرنشان کرد: اگر زمان و انگیزه لازم اختصاص یابد، می‌توان با بهره‌وری بالا و ایده‌های نوآورانه بر تنگناها غلبه کرد و اهداف سلامت را محقق ساخت.

کد مطلب 6986397
حبیب احسنی پور

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