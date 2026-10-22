آغاز لیگ برتر بسکتبال با شکست مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل ۰۶- ۱۴۰۵ مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) آغاز شد و طی آن تیم های طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، گلنور اصفهان، شهرداری گرگان و کاله مازندران در دیدارهای خانگی رو در روی حریفان شان قرار گرفتند.

طبیعت اولین برنده این هفته بود که در آغاز فصل و در سالن زنده باد محمود مشحون موفق به شکست نماینده گچساران شد. محمد مهدی حیدری بهترین بازیکن این دیدار بود که ۲۱ امتیاز، ۳ ریباند، ۶ توپ ربایی و کارایی ۲۵ را در کارنامه اش ثبت کرد.

در دومین دیدار دو تیم نفت ‌و استقلال رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن استقلال مدافع عنوان قهرمانی در حضور تماشاگران میزبانش شکست خورد. آرمان زنگنه با ۷ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۰ تاثیر زیادی در این نتیجه داشت.

گلنور در این هفته نتیجه دیدار خانگی برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم را واگذار کرد. ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۵ محمد حسن زاده را بهترین بازیکن نفت و زمین در این بازی کرد.

شهرداری گرگان هم از تیم های برنده در این هفته مسابقات بود که موفق به از پیش رو برداشتن رعد پدافند هوایی بابل شد. رسول مظفری بازیگن این تیم بهترین بازیکن میدان بود، ۲۱ امتیاز، ۸ توپ ربایی، ۶ پاس گل ‌و کارایی ۳۰ در کارنامه مطفری ثبت شد.

کاله هم در این هفته میزبان پاس کردستان بود و موفق به کسب پیروزی در حضور تماشاگرانش شد. بهترین بازیکن این دیدار متین اقاجانپور بود که ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ پاس گل

و کارایی ۳۱ را در کارنامه اش ثبت کرد.

نتیجه ۵ دیدار برگزار شده از هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۳۰ مهر

* طبیعت اسلامشهر ۹۰ - نفت و گاز گچساران ۶۳

* نفت آبادان ۷۹ - استقلال تهران ۷۳

* گلنور اصفهان ۷۱ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ۷۴

* شهرداری گرگان ۱۰۲- رعد پدافند هوایی بابل ۸۳

* کاله مازندران ۱۰۵ - پاس کردستان ۷۷

دیدار تیم های مس رفسنجان و مهگل البرز در این هفته برگزار نمی شود. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.