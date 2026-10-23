تیم پاراریکرو بانوان بدون مدال به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده‌بندی رقابت‌های پاراتیروکمان بانوان در ماده ریکرو برگزار شد. در این دیدار تیم‌های ایران و مغولستان برای کسب مدال برنز به مصاف یکدیگر رفتند.



محدثه باباحبیب و سمیه رحیمی نمایندگان ایران در این مسابقه بودند. تیم پاراریکرو بانوان ایران در پایان این رقابت با نتیجه ۶ بر ۲ برابر مغولستان شکست خورد و از دستیابی به مدال برنز بازماند.



روز گذشته (پنجشنبه) نیز امیرمحمد بارانی، پدیده این دوره از رقابت‌ها، در تیر طلایی برابر قهرمان پارالمپیک از چین شکست خورد و به مدال نقره ماده پاراکامپوند دست یافت.



همچنین تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی قرار است از ساعت ۱۳:۱۵ برای کسب مدال طلا به مصاف تیم اندونزی برود.