به گزارش خبرنگار مهر، دیدار ردهبندی رقابتهای پاراتیروکمان بانوان در ماده ریکرو برگزار شد. در این دیدار تیمهای ایران و مغولستان برای کسب مدال برنز به مصاف یکدیگر رفتند.
محدثه باباحبیب و سمیه رحیمی نمایندگان ایران در این مسابقه بودند. تیم پاراریکرو بانوان ایران در پایان این رقابت با نتیجه ۶ بر ۲ برابر مغولستان شکست خورد و از دستیابی به مدال برنز بازماند.
روز گذشته (پنجشنبه) نیز امیرمحمد بارانی، پدیده این دوره از رقابتها، در تیر طلایی برابر قهرمان پارالمپیک از چین شکست خورد و به مدال نقره ماده پاراکامپوند دست یافت.
همچنین تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی قرار است از ساعت ۱۳:۱۵ برای کسب مدال طلا به مصاف تیم اندونزی برود.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
تیم پاراریکرو بانوان بدون مدال به کار خود پایان داد
تیم ملی پاراتیرو کمان بانوان با شکست برابر مغولستان، از کسب مدال برنز رقابتهای ریکرو در بازیهای پاراآسیایی بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار ردهبندی رقابتهای پاراتیروکمان بانوان در ماده ریکرو برگزار شد. در این دیدار تیمهای ایران و مغولستان برای کسب مدال برنز به مصاف یکدیگر رفتند.
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