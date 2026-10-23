به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستانهای تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
وی طی روزهای اخیر برای طی مراحل درمانی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری بود و پس از پایان موفقیتآمیز روند درمان، از بیمارستان ترخیص شد.
در طول مدت بستری بودن آیتالله نوری همدانی در بیمارستان تهران، نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با حضور در این مرکز درمانی از این مرجع تقلید عیادت کردند.
با پایان یافتن روند درمان، آیتالله نوری همدانی از بیمارستان ترخیص و به شهر مقدس قم بازگشت.
قم- آیتالله نوری همدانی پس از پایان موفقیتآمیز مراحل درمان در یکی از بیمارستان های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستانهای تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
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