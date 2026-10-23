به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستان‌های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.



وی طی روزهای اخیر برای طی مراحل درمانی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری بود و پس از پایان موفقیت‌آمیز روند درمان، از بیمارستان ترخیص شد.



در طول مدت بستری بودن آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان تهران، نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با حضور در این مرکز درمانی از این مرجع تقلید عیادت کردند.



با پایان یافتن روند درمان، آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان ترخیص و به شهر مقدس قم بازگشت.