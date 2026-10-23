به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی در نماز جمعه اهل‌سنت عسلویه به تشریح اهمیت اعمال انسان و حسابرسی دقیق الهی در روز قیامت پرداخت و با اشاره به اینکه هیچ عمل نیک یا بدی، هرچند ناچیز، از علم و حساب الهی پنهان نمی‌ماند، اظهار کرد: لبخند به روی دیگران، کمک به نیازمندان، برداشتن مانع از مسیر مردم و برخورداری از اخلاق نیکو، نمونه‌هایی از کارهای خیری هستند که نباید کوچک شمرده شوند.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه همچنین با هشدار درباره پیامدهای گناهان کوچک، غیبت، نگاه حرام و تضییع حقوق دیگران، خاطرنشان کرد: انسان نباید تصور کند که خطاهای کوچک نادیده گرفته می‌شوند زیرا این خطاها در صورت تکرار و انباشته شدن، می‌توانند زمینه‌ساز سقوط انسان شوند.

شیخ محمدی با تأکید بر ضرورت مراقبت از رفتار و گفتار، از مؤمنان خواست پیش از آنکه در روز قیامت مورد حسابرسی قرار گیرند، اعمال خود را ارزیابی کنند و در انجام کارهای خیر، حتی اگر اندک باشد، کوتاهی نکنند.

وی در پایان، با یادآوری اینکه دنیا فرصت کشت و آخرت زمان برداشت اعمال است، بر ضرورت نیکوکاری، پرهیز از گناه و رعایت حقوق دیگران تأکید کرد و آیات پایانی سوره زلزال را یادآور شد: هرکس به اندازه ذره‌ای نیکی کند، نتیجه آن را خواهد دید و هرکس به اندازه ذره‌ای بدی کند، نتیجه آن را نیز مشاهده خواهد کرد.