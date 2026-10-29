حریم خصوصی در فضای مجازی؛آیا انتشار پیام و تصویر دیگران شرعا جایز است؟

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار یک پیام خصوصی در گروه خانوادگی، بازنشر تصویر همکار در شبکه‌های اجتماعی، فرستادن صدای ضبط‌شده یک گفت‌وگو برای دوستان یا انتشار اسکرین‌شات اختلافی شخصی؛ این‌ها رفتارهایی‌اند که ممکن است در زندگی دیجیتال روزمره چندان مهم به نظر نرسند. گاهی فرد منتشرکننده تصور می‌کند چون محتوایی در تلفن همراه او وجود دارد، حق دارد آن را برای دیگران بفرستد؛ گاهی نیز با این استدلال که «حرفی که زده شده واقعی است» یا «این تصویر را خود شخص قبلاً منتشر کرده»، انتشار دوباره آن را مجاز می‌داند. اما آیا دسترسی به یک محتوا به معنای داشتن اجازه برای انتشار آن است؟ آیا حقیقت‌داشتن یک پیام یا تصویر، هر نوع بازنشر آن را توجیه می‌کند؟ و از منظر فقه اسلامی، مرز میان اطلاع‌رسانی، افشاگری و نقض حریم خصوصی کجاست؟

پاسخ به این پرسش‌ها تنها با یک حکم کلی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دست نمی‌آید. باید میان انواع محتوا، چگونگی دستیابی به آن، رضایت صاحب محتوا، پیامدهای انتشار و حقوق اشخاص تفاوت گذاشت. فقه اسلامی، هرچند مفهوم امروزی «حریم خصوصی» را لزوماً با همین اصطلاح در همه متون کلاسیک مطرح نکرده، درباره تجسس، افشای اسرار، حرمت مؤمن، آبرو و رعایت حقوق دیگران مباحثی دارد که می‌توانند در تحلیل مسائل تازه فضای مجازی راهگشا باشند.

خصوصی‌بودن با یک لمس از بین نمی‌رود

در فضای دیجیتال، مرز میان محتوای خصوصی و عمومی گاهی مبهم می‌شود. یک پیام ممکن است برای یک نفر ارسال شده باشد، اما گیرنده آن را در ده‌ها گروه بازنشر کند. تصویری ممکن است در صفحه‌ای شخصی قرار گیرد، اما بعدتر بدون اطلاع صاحب تصویر در تبلیغات، کانال‌ها یا صفحات دیگر منتشر شود. فایل صوتی یک گفت‌وگو نیز ممکن است ابتدا برای ثبت شخصی نگهداری شود، اما بعداً به ابزاری برای تحقیر یا فشار بر یکی از طرفین تبدیل شود.

ویژگی مشترک این موقعیت‌ها آن است که دسترسی به محتوا لزوماً به معنای اجازه بهره‌برداری نامحدود از آن نیست. دریافت‌کننده یک پیام، آن را برای هدف و مخاطبی مشخص دریافت کرده است. اینکه بتواند پیام را از نظر فنی ذخیره یا منتقل کند، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که از نظر اخلاقی و شرعی نیز مجاز به هر نوع استفاده از آن است.

پژوهش «تحلیل و بررسی مفهوم حریم خصوصی و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی از منظر فقه امامیه» نشان می‌دهد که حمایت از حریم خصوصی را می‌توان با تکیه بر مبانی مختلف فقهی، از جمله کرامت انسان، احترام به حریم اشخاص و لزوم توجه به رضایت در روابط اجتماعی بررسی کرد. نویسندگان همچنین به ارتباط میان صیانت از حریم خصوصی و سلامت اجتماعی توجه داده‌اند؛ ارتباطی که نشان می‌دهد نقض حریم خصوصی فقط مسئله‌ای فردی نیست و می‌تواند اعتماد میان اعضای جامعه را نیز تضعیف کند. [۱]

وقتی افراد احساس کنند هر پیام خصوصی ممکن است روزی در یک گروه عمومی منتشر شود، گفت‌وگوهای صادقانه دشوارتر می‌شود و روابط اجتماعی به سمت احتیاط و بی‌اعتمادی می‌رود. بنابراین، احترام به حریم خصوصی را نباید صرفاً امتیازی برای پنهان‌کردن اطلاعات دانست؛ این حق، در بسیاری از موقعیت‌ها شرط امکان ارتباط امن و محترمانه میان انسان‌هاست.

از تجسس تا انتشار؛ دو مرحله متفاوت

یکی از نکات مهم در بررسی فقهی حریم خصوصی آن است که دستیابی غیرمجاز به اطلاعات و انتشار آن‌ها، دو رفتار متمایزند و ممکن است هر دو از نظر شرعی محل اشکال باشند. کسی که بدون اجازه تلفن همراه دیگری را می‌گردد، ممکن است مرتکب تجسس شده باشد؛ کسی که سپس پیام‌ها یا تصاویر پیداشده را منتشر می‌کند، رفتار دیگری انجام داده است که باید جداگانه بررسی شود.

در پاسخ فقهی منتشرشده در پایگاه هدانا، به نقل از استفتائات شهید آیت‌الله خامنه‌ای، ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، حتی در فرضی که عنوان تجسس بر آن صدق نکند، جایز دانسته نشده است. در همان پاسخ، تصویربرداری مخفیانه و انتشار آن نیز جداگانه مورد توجه قرار گرفته و انتشار، رفتاری مستقل از تصویربرداری معرفی شده است. [۲]

اهمیت این تفکیک در آن است که گاهی فرد تصور می‌کند اگر فایل یا پیام را خودش تولید نکرده و فقط آن را از شخص دیگری دریافت کرده باشد، مسئولیتی ندارد. در حالی که دریافت محتوا، نگهداری آن، بازنشر آن و استفاده از آن برای آسیب‌زدن به دیگری، رفتارهایی متفاوت‌اند. برای ارزیابی هر مرحله باید دید اطلاعات چگونه به دست آمده، شخص چه نقشی در انتقال آن داشته و انتشار چه آثار و پیامدهایی ایجاد کرده است.

برای مثال، اگر فردی تصویری را که مخفیانه از محیط خصوصی دیگری گرفته شده دریافت کند، بازنشر آن را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که «من عکاس نبودم» بی‌اشکال دانست. البته حکم دقیق هر مورد به جزئیات و مبانی فقهی مربوط وابسته است؛ اما از نظر تحلیلی، مسئولیت در تولید محتوا و مسئولیت در گسترش آن را نباید یکی گرفت.

آیا واقعی‌بودن یک پیام، انتشارش را مجاز می‌کند؟

یکی از رایج‌ترین توجیه‌ها برای انتشار اطلاعات خصوصی این است که «من دروغ نگفته‌ام؛ این حرف واقعاً از خودش بوده است». این استدلال، تفاوت میان راست‌گویی و مجازبودن انتشار را نادیده می‌گیرد. ممکن است محتوایی کاملاً واقعی باشد، اما انتشار آن بدون رضایت، با هدف تحقیر یا در شرایطی که به حقوق فرد آسیب می‌زند، همچنان مسئله‌ساز باشد.

در اخلاق و فقه اسلامی، صرف صدق یک گزاره به معنای مجازبودن بیان آن در هر موقعیت نیست. عنوان‌هایی مانند غیبت، افشای سر، هتک حرمت یا اضرار به دیگری، هرکدام شرایط خاص خود را دارند و نباید همه را یکسان فرض کرد. برای نمونه، غیبت از نظر فقهی تعریف مشخصی دارد و هر سخن منفی درباره شخص الزاماً مصداق آن نیست؛ در عین حال، سخنی که عنوان غیبت بر آن صدق نکند نیز ممکن است از جهت افشای اطلاعات محرمانه یا واردکردن زیان ناروا، قابل بررسی باشد.

فرض کنید کارمندی پیام خصوصی همکارش را در یک گروه کاری منتشر می‌کند تا او را در برابر دیگران شرمنده کند. حتی اگر متن پیام دست‌کاری نشده باشد، پرسش‌های مهمی باقی می‌ماند: آیا انتشار آن برای مخاطبان ضروری بوده است؟ آیا صاحب پیام به چنین انتشاری رضایت داشته؟ آیا راهی کم‌ضررتر برای حل اختلاف وجود داشته؟ آیا انتشار، صرفاً برای تحقیر انجام شده یا هدف موجهی در میان بوده است؟

در نتیجه، بررسی شرعی انتشار محتوا باید فراتر از دوگانه «واقعی یا جعلی» باشد. راست‌بودن اطلاعات یکی از عوامل ارزیابی است، نه مجوزی مطلق برای افشای آن‌ها.

رضایت؛ مجوزی که حدود دارد

رضایت صاحب محتوا در بسیاری از موقعیت‌ها نقش مهمی دارد، اما خود رضایت نیز باید در چارچوب موضوع و شرایطش فهمیده شود. کسی که تصویری را برای استفاده در یک جمع محدود ارسال می‌کند، لزوماً با انتشار عمومی آن موافقت نکرده است. همچنین اجازه استفاده از یک فایل برای هدفی مشخص، به معنای اجازه تغییر محتوا، حذف نام صاحب اثر یا بازنشر نامحدود آن نیست.

این نکته درباره پیام‌ها و تصاویر شخصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. عمومی‌بودن یک صفحه یا قابل‌مشاهده‌بودن یک محتوا برای کاربران، همیشه به معنای رضایت صاحب آن به هر نوع استفاده نیست. برای مثال، انتشار یک عکس در صفحه شخصی ممکن است برای ارتباط با دوستان انجام شده باشد، نه برای استفاده تبلیغاتی یا پیوندزدن آن به یک ادعای سیاسی یا اجتماعی. ازاین‌رو، باید میان امکان مشاهده محتوا و اجازه بهره‌برداری از آن تفاوت گذاشت.

همچنین رضایت باید تا حد امکان روشن و متناسب با نوع استفاده باشد. اگر شخصی اجازه می‌دهد صدای او برای یک پروژه آموزشی استفاده شود، نمی‌توان بدون بررسی شرایط، این اجازه را به انتشار همان صدا در زمینه‌ای کاملاً متفاوت تعمیم داد. به همین ترتیب، رضایت اولیه به نگهداری یک پیام لزوماً به معنای رضایت به انتشار آن در آینده نیست.

پیش از ارسال، یک مسئولیت را به یاد بیاوریم

حریم خصوصی در فضای مجازی با توصیه‌های کلی به اخلاق‌مداری حفظ نمی‌شود؛ به تشخیص مسئولیت در لحظه‌های کوچک وابسته است. پیش از فرستادن اسکرین‌شات یک گفت‌وگو، بازنشر تصویر شخصی یا انتشار فایل صوتی، لازم است چند موضوع روشن شود: آیا اجازه‌ای متناسب با این نوع انتشار وجود دارد؟ آیا اطلاعات از راهی مجاز به دست آمده است؟ آیا انتشار برای هدفی موجه ضرورت دارد؟ آیا می‌توان مسئله را بدون افشای اطلاعات شخصی حل کرد؟ و آیا بازنشر این محتوا ممکن است به آبرو، امنیت یا حقوق کسی آسیب بزند؟

این پرسش‌ها جایگزین فتوا یا بررسی موردی نیستند، اما می‌توانند از تصمیم‌های شتاب‌زده جلوگیری کنند. به‌ویژه در موقعیت‌هایی که پیامد انتشار قابل بازگشت نیست، مکث پیش از ارسال اهمیت بیشتری دارد. حذف یک پست یا پیام، لزوماً به معنای حذف نسخه‌های ذخیره‌شده، اسکرین‌شات‌ها یا نسخه‌های بازنشرشده نیست.در نهایت، مبانی فقهی حریم خصوصی ما را به یک نتیجه ساده اما مهم می‌رسانند: امکان فنی انتشار، با جواز شرعی آن یکسان نیست. حقیقت‌داشتن محتوا نیز به‌تنهایی همه ملاحظات را از میان نمی‌برد. در بررسی هر مورد باید به شیوه دستیابی به اطلاعات، رضایت صاحب محتوا، عناوین شرعی مرتبط، هدف انتشار و آثار آن توجه کرد. حفظ حریم خصوصی نه به معنای پنهان‌کردن همه واقعیت‌هاست و نه مجوزی برای بی‌تفاوتی در برابر تخلف؛ بلکه تلاشی برای جمع‌کردن مسئولانه میان حق اطلاع‌رسانی، ضرورت رسیدگی به آسیب‌ها و احترام به کرامت و حقوق انسان‌هاست.

منابع

[۱] اوسط، امیرعلی؛ امام، سید محمدرضا؛ وزیری، مجید. «تحلیل و بررسی مفهوم حریم خصوصی و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی از منظر فقه امامیه». مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، سال هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۲، صص ۵۴۵–۵۵۲.https://www.magiran.com/paper/2712278



[۲] «حکم ورود به حریم خصوصی»، وبگاه هدانا، برگرفته از استفتائات آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. https://hadana.ir/حکم-ورود-به-حریم-خصوصی/