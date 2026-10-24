پنج مدال و رکوردی تازه برای ورزش قم در بازی های آسیایی ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران قمی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ پنج مدال به دست آوردند.

حسین گلستانی در والیبال نشسته و مرتضی نعمتی و محمود نعمتی در کاراته بر سکوی نخست ایستادند.

محمد محمدنژاد در رشته بسکتبال با ویلچر مدال نقره گرفت و مرضیه نصراللهی نیز در پاراتکواندو به نشان برنز دست یافت.

حضور ۱۲ نماینده استان، شامل ورزشکاران، مربیان و داوران، رکوردی تازه در تاریخ مشارکت قمی‌ها در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی به شمار می‌رود.

به این ترتیب، کسب پنج مدال و اعزام ۱۲ نماینده، دو دستاورد شاخص ورزش قم در رقابت‌های ناگویا ۲۰۲۶ بود.