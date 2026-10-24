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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

پنج مدال و رکوردی تازه برای ورزش قم در بازی های آسیایی ناگویا

پنج مدال و رکوردی تازه برای ورزش قم در بازی های آسیایی ناگویا

قم- نمایندگان قم در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز، کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران قمی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ پنج مدال به دست آوردند.

حسین گلستانی در والیبال نشسته و مرتضی نعمتی و محمود نعمتی در کاراته بر سکوی نخست ایستادند.

محمد محمدنژاد در رشته بسکتبال با ویلچر مدال نقره گرفت و مرضیه نصراللهی نیز در پاراتکواندو به نشان برنز دست یافت.

حضور ۱۲ نماینده استان، شامل ورزشکاران، مربیان و داوران، رکوردی تازه در تاریخ مشارکت قمی‌ها در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی به شمار می‌رود.

به این ترتیب، کسب پنج مدال و اعزام ۱۲ نماینده، دو دستاورد شاخص ورزش قم در رقابت‌های ناگویا ۲۰۲۶ بود.

کد مطلب 6988146

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