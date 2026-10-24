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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

کشته شدن چهار خلبان در سقوط دو هواپیمای آموزشی در فیلیپین

کشته شدن چهار خلبان در سقوط دو هواپیمای آموزشی در فیلیپین

سقوط دو فروند هواپیمای آموزشی نیروی هوایی فیلیپین در استان باتانگاس جان چهار خلبان را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین‌هوا، نیروی هوایی فیلیپین روز شنبه تأیید کرد که چهار خلبان در پی سقوط دو فروند هواپیمای اس‌اف-۲۶۰ هنگام پرواز آموزشی در استان باتانگاس در شمال این کشور کشته شدند.

این دو هواپیما روز جمعه حدود ساعت ۱۵:۵۱ به وقت محلی در نزدیکی یک پایگاه هوایی در شهر لیپا سقوط کردند. نیروی هوایی فیلیپین برای بررسی علت حادثه، پرواز تمامی هواپیماهای اس‌اف-۲۶۰ را به‌طور موقت متوقف کرده است.

هواپیمای اس‌اف-۲۶۰ یک هواپیمای سبک است که نیروی هوایی فیلیپین از آن برای آموزش خلبانان استفاده می‌کند. ۲۰ مه امسال نیز سقوط یک فروند از این هواپیما در منطقه کوهستانی بنگت در شمال فیلیپین به کشته شدن دو خلبان منجر شد.

کد مطلب 6988169

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