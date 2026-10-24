به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمیثم مومنی، دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز در مراسم افتتاحیه نخستین کمپ آموزشی «جان‌فدایان البرزی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از حضور مدیران و مسئولان استانی، اظهار کرد: به لطف الهی، در دهم مهرماه اتفاق ویژه‌ای در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرج رخ داد که صدای «جان‌فدایان البرزی» را به گوش دنیا رساند؛ رویدادی که به اعتراف رسانه‌های خارجی و خبرگزاری‌های رسمی جهان، با تجمع باشکوه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از مردم ولایتمدار البرز همراه بود.



وی با اشاره به ابعاد بی‌نظیر این رزمایش مردمی افزود: به تعبیر سرداران و مسئولان ارشد استان، بزرگ‌ترین دستاورد تجمع دهم مهرماه تنها شمار بالای شرکت‌کنندگان نبود، بلکه نحوه برگزاری و تجلی حقیقی وحدت میان مردم، مسئولان، هیئات مذهبی، موکب‌داران، هنرمندان و اصحاب رسانه بود. این همگرایی نشان داد که با تدبیر جمعی و اخلاص مردم، می‌توان کارهای بزرگی را به سرانجام رساند.



دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز با اشاره به شکل‌گیری ادبیات «جان‌فدا» در استان البرز تصریح کرد: استان البرز پیشانی این حرکت مردمی در کشور است و با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، شهردار جهادی کرج و فرماندهان نظامی، این مسیر پربرکت آغاز شد. پیش از رزمایش، حدود ۱۰۰ گردان مردمی سازماندهی شده بودند که پس از آن، این تعداد در اطلس آموزشی سازمان به ۱۷۰ گردان افزایش یافت.



حجت‌الاسلام مومنی درباره اهداف و رویکرد کمپ آموزشی جدید بیان کرد: با همکاری صمیمانه شهرداری کرج، مجموعه بوستان طبیعت و پارک محیط‌بان به‌طور اختصاصی برای این موضوع در نظر گرفته شد و از هفته آینده، حضور گردان‌های مردمی به صورت واقعی و عملیاتی آغاز خواهد شد. بنابر تأکید فرماندهان نظامی، در این اردوگاه به دنبال آموزش‌های کلاسیک و خشک نخواهیم بود، بلکه آموزش‌های عمومی، خودامدادی، دیگرامدادی و آمادگی در برابر حوادث متناسب با نیازهای مردمی ارائه می‌شود.



وی در پایان با تأکید بر اینکه هویت مردمی «جان‌فدایان البرزی» حفظ خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مجموعه زیر نظر هیچ دستگاه یا ساختار خاصی نیست و متعلق به مردم است. در کنار آموزش‌های رزمی و نظامی، بسترهای آموزشی فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نیز پیش‌بینی شده است تا این فضا به کانون رشد و تعالی نیروهای مردمی تبدیل شود.