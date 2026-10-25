۷۳ سالگی سپاهان با چاشنی رونمایی از تمبر اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتاد و سومین سالروز تأسیس باشگاه سپاهان روز شنبه دوم آبان‌ماه در سالن نگین سپاهان‌شهر برگزار و از تمبر اختصاصی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان رونمایی شد.

منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان در آیین نکوداشت هفتاد و سومین سالگرد تأسیس باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اظهار داشت: با وجود فراز و نشیب‌های متعدد و شرایط خاص کشور، فولاد مبارکه مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکرده و در تمام این شرایط، از میراث ارزشمند سپاهان حمایت کرده است. این پشتیبانی زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های باشگاه و افزایش ظرفیت آن در حوزه‌های مختلف ورزشی شده است.

وی افزود: سال گذشته ۶۸ تیم ورزشی با حدود دو هزار و ۳۰۰ ورزشکار و مربی در سپاهان فعالیت داشتند؛ اما امسال به لطف خداوند و با حمایت‌های شرکت فولاد مبارکه و با تشکر ویژه از آقای زرندی، تعداد تیم‌های ورزشی به ۷۴ تیم و شمار ورزشکاران و مربیان به بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

نیکفر تصریح کرد: امروز مفتخریم که ۱۰ نفر از بازیکنان فوتبال باشگاه عضو تیم‌های ملی هستند که هفت نفر در تیم بزرگسالان و سه نفر در تیم جوانان حضور دارند. همچنین در مجموع ۱۱۳ ورزشکار سپاهانی در تیم‌های ملی رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه باشگاه در پرورش و معرفی استعدادهای ورزشی است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باشگاه از ۳۰ تیم در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ تیم در ۱۸ رشته ورزشی در سال جاری افزایش یافته است. در بخش ورزش قهرمانی بانوان نیز ۲۳ تیم در ۱۱ رشته فعالیت می‌کنند.

وی در پایان گفت: آکادمی فوتبال سپاهان با ۱۵ تیم و بیش از ۷۰۰ ورزشکار و عضو فعالیت می‌کند. در سال گذشته نیز ۲۹ مقام نخست، ۱۵ مقام دوم و شش مقام سوم در رقابت‌های شهری، استانی و کشوری به نام سپاهان ثبت شده است.

در این مراسم از تمبر اختصاصی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در راستای ثبت و پاسداشت هویت، تاریخ و میراث ورزشی باشگاهی که طی ۷۳ سال فعالیت، جایگاهی ویژه در ورزش اصفهان و کشور داشته است، رونمایی شد.

همچنین تجلیل از ورزشکاران افتخارآفرین باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای جهان و نمایندگان اعزامی سپاهان به المپیک جوانان بخشی دیگر از این مراسم بود.