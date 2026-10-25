به گزارش خبرنگار مهر، محمود امیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عملیات تعریض پل مصطفی‌آباد با هدف افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش خطر تصادفات و بهبود شرایط عبورومرور آغاز شده است.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: در قالب این طرح، عملیات تعریض پل به طول ۶ متر و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

امیدی با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی ابنیه فنی راه‌ها تصریح کرد: پل‌ها از سازه‌های مهم شبکه راه‌های ارتباطی هستند و بهسازی و اصلاح آن‌ها، به‌ویژه در نقاط نیازمند ارتقای ایمنی، نقش مؤثری در کاهش مخاطرات ترافیکی و تسهیل تردد وسایل نقلیه دارد.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای و بهبود شرایط تردد کاربران راه انجام می‌شود.

