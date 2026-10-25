به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیریزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، در آیین کلنگ‌زنی احداث سایت چندمنظوره مینی‌گلف و کروکت کشور، با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده دولتی گفت: برنامه‌ریزی منظم و مشارکت فعالان ورزشی، شرط تبدیل زمین‌های خالی به مجموعه‌های ورزشی پویا و زمینه‌ساز توسعه ورزش است.

وی اظهار کرد: بخشی از زمین‌ها و اموال دولتی به دلیل نبود برنامه‌ریزی و متولی مشخص، بدون استفاده باقی مانده‌اند و ساماندهی این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی کمک کند.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها به‌تنهایی برای پویایی مجموعه‌های ورزشی کافی نیست، افزود: حضور مستمر ورزشکاران و تدوین برنامه‌های منظم برای استفاده از امکانات، اهمیت زیادی دارد و باید زمینه فعالیت گروه‌های مختلف ورزشی در این مجموعه‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ادامه داد: اختصاص فضای مشخص برای گردهمایی ورزشکاران، تبادل نظر و هماهنگی فعالیت‌ها، به تقویت ارتباطات و سازماندهی بهتر برنامه‌های ورزشی کمک می‌کند.

استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه ورزش

شیریزاد با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان البرز گفت: مجموعه‌های ورزشی و امکانات موجود، سرمایه‌ای ارزشمند هستند که باید با مدیریت صحیح و استفاده از دانش نیروهای متخصص، در مسیر توسعه ورزش قرار گیرند.

وی افزود: مسئولان و فعالان ورزشی باید با مشورت کارشناسان و برنامه‌ریزی اصولی، میان منابع و امکانات موجود و نیازهای ورزشی ارتباط برقرار کنند تا از ظرفیت‌های فعلی برای رفع کمبودها بهره گرفته شود.

تکمیل تدریجی زیرساخت‌های مینی‌گلف و کروکت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با قدردانی از افرادی که برای ساماندهی این مجموعه ورزشی تلاش کرده‌اند، بر ضرورت تکمیل تدریجی امکانات تأکید کرد.

شیریزاد گفت: خط‌کشی زمین، نصب تجهیزات مورد نیاز، ایجاد فضای مناسب برای استقرار ورزشکاران و تأمین امکانات رفاهی مانند سایه‌بان و صندلی، می‌تواند شرایط فعالیت در این مجموعه را بهبود بخشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات اجرایی و حمایت‌های مدیریتی، این سایت در آینده میزبان رقابت‌های استانی، منطقه‌ای یا کشوری باشد و به توسعه رشته‌های مینی‌گلف و کروکت در استان البرز کمک کند.