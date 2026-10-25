رشد تولید برق از ۷ به بیش از ۸۰ هزار مگاوات معجزه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه میزبان مدیر و جمعی از مسئولان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود. در این نشست تخصصی که پیرامون بررسی آخرین دستاوردهای علمی و چالش‌های پیش‌روی حوزه فناوری برگزار شد، ابعاد مختلف توسعه صنعتی و دانش‌بنیان کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جهش ۸ برابری تولید برق دستاوردی معجزه‌آسا در سایه انقلاب اسلامی است

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در جریان این دیدار، با مرور دستاوردهای عظیم صنعتی کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت برق را یکی از حوزه‌های پیشتاز و افتخارآفرین خواند و اظهار داشت: ظرفیت تولید برق کشور که پیش از انقلاب رقمی در حدود ۷ هزار مگاوات بود، امروز به بیش از ۸۰ هزار مگاوات افزایش یافته است؛ دستیابی به چنین جایگاهی، حقیقتاً یک معجزه بزرگ و نشانگر اتکا به توان داخلی است.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، به ریشه‌یابی چالش‌های اخیر در زمینه قطعی برق پرداخت و افزود: توسعه شهرنشینی، افزایش چشمگیر شمار خانوارها و واحدهای صنعتی، گسترش پهناور شبکه توزیع و از سوی دیگر، تخصیص‌نیافتن اعتبارات و بودجه‌های کافی جهت نگهداری و ارتقای زیرساخت‌ها، از مهم‌ترین عواملی است که دست‌به‌دست هم داده و بروز ناترازی‌ها و مشکلات کنونی را رقم زده است. وی همچنین شرایط جنگی کشور و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌هایی همچون مجتمع‌های پتروشیمی را عامل بخشی از نوسانات و گرانی‌های اخیر برشمرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در ادامه با اشاره به شرایط خاص امنیتی و دفاعی کشور، تمرکز فیزیکی تمامی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در یک نقطه را تصمیمی آسیب‌پذیر دانست و بر ضرورت توزیع و گسترش عادلانه ظرفیت‌های فناورانه در اقصی نقاط کشور تأکید کرد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پیشران اقتصاد دانش‌بنیان و دیپلماسی فناوری است

در ادامه این نشست، احسان یزدیان، مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گزارشی جامع از روند فعالیت‌های این مجموعه ارائه داد. وی با اشاره به قدمت ۳۰ ساله این نهاد به عنوان نخستین پارک علم و فناوری کشور گفت: این شهرک که در دهه ۷۰ خورشیدی سنگ‌بنیاد نهاده شد، امروزه به الگویی کارآمد برای توسعه علم و فناوری در سطح ملی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ پارک علم و فناوری مشابه با الگوبرداری از این مجموعه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

یزدیان با اشاره به استقرار ۸۳۹ شرکت فناور و دانش‌بنیان در این شهرک، از تولید حدود ۴ هزار محصول پیشرفته توسط این واحدها خبر داد و تصریح کرد: اتکا به نیروی انسانی جوان و متخصص، از ویژگی‌های بارز این مجموعه است؛ به‌گونه‌ای که ۵۳ درصد از متخصصان شاغل در این شرکت‌ها زیر ۳۵ سال سن دارند. علاوه بر این، گردش مالی شرکت‌های مستقر در سال گذشته از مرز ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) گذشت و حجم صادرات آن‌ها نیز به ۶۰ میلیون دلار بالغ شد.

مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان به مناطق روستایی خبر داد و افزود: حضور این شرکت‌ها در روستاها توانسته نقش مؤثری در ارتقای توانمندی بومی و اقتصادی مناطق محروم ایفا کند. در عرصه بین‌المللی نیز، شرکت‌های این شهرک تاکنون موفق شده‌اند در ۱۶ نوبت توسط کمیته‌های داوری به عنوان شرکت‌های اثرگذار در قاره آسیا معرفی شوند.

وی با اشاره به عزم جدی این مجموعه برای ورود به حوزه‌های پیشران همچون هوش مصنوعی و همچنین راه‌اندازی دفتر مشترک با دفتر تبلیغات اسلامی جهت بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه در عرصه فناوری و به‌ویژه رسانه، خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان شد و ابراز کرد: بخش عمده‌ای از موفقیت‌های کسب‌شده، مرهون اعتماد عمیق بخش خصوصی به این شهرک علمی و تحقیقاتی است.