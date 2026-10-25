به گزارش خبرگزاری مهر، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی گندم آبی در سطح دو هکتار از اراضی شهرستان خرم‌آباد با هدف حفظ منابع خاک و آب، کاهش فرسایش و ترویج روش‌های نوین کشت پایدار اجرا شد.

این عملیات با حضور صلواتی، کارشناس کشاورزی حفاظتی سازمان جهاد کشاورزی استان، فلاحتی مسئول زراعت شهرستان، علیپور مسئول مرکز و جمعی از کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زاغه انجام گرفت.

اجرای کشت با حداقل خاک‌ورزی و رعایت تناوب زراعی

در این سایت الگویی، کشت نیمه‌حفاظتی گندم پس از برداشت محصول چغندر و با رعایت تناوب زراعی انجام شد. در اجرای این طرح، با استفاده از دستگاه عمیق‌کار دیم مجهز به کارنده کشت مستقیم و خاک‌ورز مرکب، عملیات کاشت با حداقل خاک‌ورزی و بدون شخم عمیق انجام گرفت.

این روش با هدف حفظ رطوبت خاک، افزایش بهره‌وری آب، کاهش فرسایش و مدیریت پایدار منابع خاک و آب در مزارع اجرا شده است.

کشاورزی حفاظتی؛ راهکاری برای پایداری تولید

صلواتی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی حفاظتی اظهار کرد: اجرای کشت نیمه‌حفاظتی در نخستین سال اجرای این طرح در استان، در کنار حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و رعایت تناوب زراعی، می‌تواند به حفاظت از منابع خاک و آب و پایداری تولید در مزارع کمک کند.

وی افزود: اجرای سایت‌های الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو، زمینه مناسبی برای ترویج روش‌های نوین کشت و انتقال تجربیات عملی به سایر بهره‌برداران فراهم می‌کند و می‌تواند به گسترش کشاورزی حفاظتی در مزارع آبی استان منجر شود.

اجرای این طرح در سطح دو هکتار از اراضی خرم‌آباد، گامی در مسیر توسعه روش‌های کشت پایدار، مدیریت بهینه منابع پایه و تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید در مزارع گندم به شمار می‌رود.