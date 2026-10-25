باشگاه دنبال مقصر شکست خانگی تلخ؛ پرسپولیس از تیم داوری شکایت کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان فولاد خوزستان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر مهمان جنوبی به پایان رسید. وحید امیری(۸۷) برای فولاد گل زد.

پس از این شکست، باشگاه پرسپولیس شکایتی را به خاطر عملکرد تیم داوری تنظیم و ثبت کرده و قرار است روز دوشنبه این شکایت نامه به کمیته داوران فدراسیون فوتبال تحویل داده شود.

این دومین شکست پرسپولیس در ۱۰ هفته ابتدایی لیگ برتر است که صدای اعتراض هواداران را درآورد و خیلی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه شهدای شهر قدس علیه تیم شعار دادند و نسبت به کیفیت بازی اعتراض کردند.

سایت باشگاه پرسپولیس پس از این بازی نوشت:

«سرخ‌پوشان پایتخت با انتقاد از تصمیمات داوری و نحوه مدیریت جریان مسابقه، خواستار بررسی دقیق عملکرد تیم داوری و شفاف‌سازی درباره اتفاقات رخ‌داده در این دیدار شده‌اند.

باشگاه پرسپولیس تأکید دارد که تصمیمات داور و نحوه مدیریت میدان باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و هیچ تیمی نباید از حق برخورداری از قضاوت عادلانه و اجرای یکسان قوانین محروم شود.

سرخ‌پوشان در همین راستا، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ و کمیته داوران، خواستار رسیدگی جدی به موارد مورد اعتراض و پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه شده‌اند.

باشگاه پرسپولیس ضمن تأکید بر احترام به جایگاه داوری، تاکید کرد دفاع از حقوق باشگاه و هواداران میلیونی آن را حق خود دانسته و انتظار دارد نهادهای مسئول با بررسی دقیق اتفاقات این مسابقه، پاسخ روشنی به اعتراض مطرح‌شده ارائه دهند.»