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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۰

کار بزرگ مصباحی روی رینگ‌جهانی، یک قدم تا اولین طلای بوکس جوانان

کار بزرگ مصباحی روی رینگ‌جهانی، یک قدم تا اولین طلای بوکس جوانان

محمدصالح مصباحی با شکست نماینده انگلیس به فینال مسابقات جهانی بوکس جوانان راه یافت و حالا برای کسب نخستین طلای تاریخ بوکس ایران در رقابت‌های جهانی به مصاف نماینده ازبکستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان، امشب در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا مونته‌نگرو، مقابل نماینده انگلیس قرار گرفت و با شکست حریف خود، جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست آورد.

مصباحی پیش از این در نخستین مبارزه خود نماینده بوسنی را با ضربه ناک‌اوت شکست داده بود و در دومین دیدار نیز مقابل نماینده اسلوونی به برتری قاطع ۵ بر صفر رسید. این بوکسور کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز از سد نماینده اسلواکی عبور کرده بود تا با کسب چهارمین پیروزی متوالی، راهی دیدار نهایی شود.

وی روز سه‌شنبه در دیدار فینال برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ازبکستان خواهد رفت؛ مبارزه‌ای که می‌تواند برای بوکس ایران تاریخی باشد.

در صورت کسب مدال طلا، مصباحی به نخستین بوکسور ایرانی تبدیل خواهد شد که در تاریخ حضور بوکس ایران در مسابقات جهانی، موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شده است.

هدایت تیم ملی بوکس جوانان کشورمان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم در این رقابت‌ها حضور دارند.

کد مطلب 6989793

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