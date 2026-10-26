جواد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت فرصت داشتند از چهارم تا ۱۳ مهرماه در دومین آزمون اختصاصی موردنظر ثبت‌نام کنند، اظهار کرد: با پیگیری سازمان بهزیستی کشور، سامانه ثبت‌نام آزمون افراد دارای معلولیت بار دیگر باز و مهلت ثبت‌نام در این آزمون از چهارم تا هشتم آبان‌ماه سال جاری تمدید شد.

وی با بیان اینکه ۲۹ آبان‌ماه سال جاری نیز آزمون موردنظر برگزار می‌شود، افزود: رشته‌های شغلی براساس اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

معاون بهزیستی خراسان جنوبی همچنین اظهار کرد: در این آزمون سه هزار و ۲۶۱ ردیف استخدامی به دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور اختصاص یافته که سهم خراسان جنوبی ۴۵ ردیف است.

رجبی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی، اظهار کرد: از مجموع مجوزهای استخدامی اختصاص‌یافته در کشور، ۴۵ ردیف به خراسان جنوبی اختصاص یافته بوده که ۲۰ ردیف مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش، ۱۷ ردیف مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، پنج ردیف مربوط به اداره‌کل بهزیستی و دانشگاه فرهنگیان است و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرکدام دارای یک ردیف استخدامی اختصاص‌یافته هستند.

وی یادآور شد: در سطح کشور نیز بیشترین سهم مجوزهای استخدامی این آزمون به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص یافته و همین الگو در سهمیه خراسان جنوبی نیز رعایت شده است.

وی تصریح کرد: سهمیه‌های موردنظر برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان، براساس پست‌های خالی موجود در این دستگاه‌ها و همچنین رشته‌هایی که معلولان در آن‌ها بیشتر فارغ‌التحصیل شده‌اند، تعیین شده است.

به گفته رجبی، این آزمون مسیر ورود افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را از یک مطالبه به یک فرآیند اجرایی و قابل پیگیری تبدیل می‌کند و فرصتی است که باید با اطلاع‌رسانی دقیق و حضور آگاهانه جامعه هدف، به استخدام و نقش‌آفرینی مؤثر افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.