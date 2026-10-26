دستگیری متهم به قتل و سه نفر از ضاربان در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداکبر عربی، در جمع خبرنگاران، از دستگیری متهم به قتل و سه نفر از ضاربان یک نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل در کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

وی با اشاره به سرعت عمل مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا اظهار کرد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری‌های سریع، موفق شدند متهم به قتل و سه نفر از ضاربان مرتبط با این درگیری را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پیشوا با تأکید بر پیگیری پرونده‌های جرائم خشن خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره انگیزه وقوع درگیری و چگونگی حادثه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.