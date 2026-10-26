موافقت وزارت بهداشت با دریافت اوراق گام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غلامحسین محمدی، در جلسه بررسی اجرای طرح همگام و توسعه استفاده از اوراق گام، بیان کرد: بانک‌های عامل در مسیر توسعه بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام، همراهی لازم را با سازمان تأمین‌اجتماعی دارند.

وی با اشاره به اینکه در این نشست، تسریع و تسهیل در راستای استفاده از اوراق گام، با استفاده از ظرفیت بانک‌های عامل مدنظر است، افزود: فعالان اقتصادی از مزایای اوراق گام به عنوان یک ابزار نوین مالی، بهره‌مندی لازم را خواهند داشت.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: تا کنون بسیاری از شرکت‌ها برای بهره‌مندی از اوراق گام، ابراز تمایل داشته‌اند و تعدادی در راستای استفاده از این مهم به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی گفت: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اوراق گام، تسهیلگری است و در این ارتباط همه مسائل شناسایی و بسترها فراهم است.

محمدی، موافقت وزارت بهداشت برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی به شکل اوراق گام را نمونه موفقی در مسیر استفاده از ابزار نوین مالی دانست.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نهادهای مختلف در حوزه بازار بدهی می‌توانند از ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام استفاده کنند.

وی همچنین تسریع فرایندهای مربوط به اعتبارسنجی‌های اوراق گام در بانک‌های عامل را، تسهیلگر فرایندهای مذکور دانست.

محمدی بیان کرد: در نهایت مردم و سازمان تأمین اجتماعی به صورت همزمان از مزایای فرایند اوراق گام بهره‌مندمی‌شوند.