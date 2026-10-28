سیریک از «دروازه طلایی مکران» تا نگهبانی از «دروازه تنگه هرمز»

خبرگزاری مهر؛ گروه‌استان‌ها- مختار رحیمی: سواحل مکران طی سال‌های گذشته به‌ عنوان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و شهرستان سیریک نیز در این میان، به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ساحلی، بندری و تجاری، یکی از نقاط دارای قابلیت برای ایفای نقش در اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود.

بندر چندمنظوره سیریک، ظرفیت صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی و همچنین امکان توسعه فعالیت‌های مرتبط با ترانزیت و واردات خودرو، از جمله ظرفیت‌هایی است که برای این شهرستان تعریف شده و می‌تواند جایگاه سیریک را در مبادلات تجاری منطقه تقویت کند.

در سال‌های اخیر حتی از سیریک به‌عنوان «دروازه‌های طلایی مکران» یاد می‌شد؛ عنوانی که ناظر بر ظرفیت‌های این شهرستان برای اتصال اقتصاد ساحلی هرمزگان به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه بوده است اما تحولات امنیتی اخیر در منطقه و آغاز درگیری‌های نظامی، موجب شده است موقعیت جغرافیایی سیریک در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، از منظر راهبردی و امنیتی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

اکنون در ادبیات عمومی مردم منطقه، سیریک بیش از گذشته با عنوان «دروازه تنگه هرمز» یا به عبارتی ورودی تنگه هرمز شناخته می‌شود؛ شهرستانی که در یکی از حساس‌ترین پهنه‌های آبی کشور قرار گرفته و مردم آن، خود را بخشی از حافظان مرزهای آبی جنوب ایران می‌دانند.

سیریک شهرستانی در کنار یک گذرگاه راهبردی

قرار گرفتن سیریک در محدوده ورودی تنگه هرمز، به این شهرستان جایگاهی ویژه بخشیده است. مردمان این منطقه طی نسل‌های مختلف با دریا، صیادی، تجارت و مرزبانی از پهنه‌های آبی جنوب کشور پیوند داشته‌اند و همین پیشینه سبب شده است موضوع صیانت از مرزهای دریایی برای مردم سیریک تنها یک مسئله امنیتی نباشد، بلکه بخشی از هویت تاریخی آنان به شمار رود.

در روزهای اخیر و همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، مردم سیریک بیش از گذشته نسبت به جایگاه جغرافیایی و مسئولیتی که بر دوش آنان قرار گرفته، سخن می‌گویند و در کنار مسئولیتی که بر دوش آنان قرار گرفته مطالباتی نیز دارند،

یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه نیز این است که در کنار توجه به مسائل امنیتی و دفاعی، توسعه زیرساخت‌های شهرستان، تقویت بندر سیریک، تکمیل طرح‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت‌های دریایی منطقه با جدیت دنبال شود.

برخی از مردم سیریک با اشاره به جایگاه تاریخی مرزنشینان در حراست از مرزهای آبی کشور، می‌گویند همان‌گونه که نسل‌های گذشته در این منطقه وظیفه حفاظت از مرزهای جنوبی ایران را بر عهده داشته‌اند، امروز نیز مردم سیریک خود را نگهبانان این پهنه راهبردی می‌دانند.

در میان مردم حتی تعبیری تاریخی و نمادین درباره این مسئولیت شنیده می‌شود؛ برخی با تشبیه موقعیت امروز منطقه به «دروازه احد»، می‌گویند سیریک در شرایط کنونی دروازه‌ای حساس و راهبردی است که حراست از آن مسئولیتی سنگین بر دوش مرزنشینان گذاشته است.

این نگاه البته در کنار احساس مسئولیت و افتخار، با نگرانی‌هایی نیز همراه است؛ چراکه قرار گرفتن یک شهرستان در مجاورت منطقه‌ای با اهمیت راهبردی، طبیعتاً مسائل و مخاطرات خاص خود را به همراه دارد.

انتظار برای پیوند امنیت و توسعه

مردم سیریک تأکید دارند که ایفای نقش در حفاظت از مرزهای آبی کشور نباید موجب غفلت از توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان شود.

به اعتقاد آنان، همان‌گونه که سیریک می‌تواند در شرایط حساس نقش خود را در حفاظت از مرزهای کشور ایفا کند، باید در شرایط عادی نیز سهم متناسبی از ظرفیت‌های اقتصادی و اعتبارات توسعه‌ای مرتبط با سواحل مکران و اقتصاد دریامحور داشته باشد.

تکمیل زیرساخت‌های بندری و جاده‌ای، توسعه فعالیت‌های تجاری، تقویت ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ترانزیت خودرو و کالا و همچنین فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای جوانان منطقه، از جمله مطالباتی است که مردم و فعالان محلی بر آن تأکید دارند.

سیریک امروز در نقطه تلاقی دو مفهوم مهم قرار گرفته است؛ توسعه و امنیت. از یک سو، ظرفیت‌های بندری و دریایی آن می‌تواند این شهرستان را به یکی از نقاط اثرگذار در اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران تبدیل کند و از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی آن در مجاورت تنگه هرمز، اهمیت راهبردی و امنیتی ویژه‌ای به آن بخشیده است.

برای مردم سیریک، این دو مسیر درتقابل با یکدیگر نیستند؛ آنان معتقدند شهرستانی که در روزهای دشوار خود را نگهبان مرزهای آبی کشور می‌داند، در روزهای آرام نیز باید از ثمرات توسعه و سرمایه‌گذاری در سواحل مکران بهره‌مند شود.

به این ترتیب، «دروازه طلایی مکران» و «دروازه تنگه هرمز» برای سیریک دو عنوان جدا از هم نیستند؛ بلکه دو وجه از جایگاه شهرستانی هستند که مردم آن، همزمان خود را مرزبان دریا و شریک توسعه اقتصادی سواحل جنوب ایران می‌دانند.

فرماندار سیریک: توسعه مکران تنها به بندر محدود نمی‌شود

فرماندار شهرستان سیریک با اشاره به ظرفیت‌های گسترده توسعه در سواحل مکران، توسعه این منطقه را فراتر از ایجاد زیرساخت‌های بندری دانست.

رضا شهیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مکران علاوه بر توسعه ظرفیت‌های بندری، شامل ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شهرهای جدید، صنایع پایین‌دستی، مناطق گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریاپایه است.

شهیدیان افزود: سواحل مکران در جنوب شرق کشور شامل بخش‌هایی از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، به دلیل برخورداری از دسترسی مستقیم به آب‌های اقیانوسی، نزدیکی به مسیرهای مهم تجارت بین‌المللی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه بندری، انرژی، شیلات، گردشگری و صنایع دریایی، یکی از مهم‌ترین مناطق هدف در سیاست‌های توسعه دریامحور کشور به شمار می‌رود.

فرماندار سیریک تصریح کرد: مطالعات انجام شده می‌تواند به‌عنوان نقشه راه اولیه توسعه دریامحور، به‌ویژه در سواحل مکران مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه را مشخص کند.

شهیدیان با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان سیریک، ادامه این مسیر را نیازمند توجه همزمان به زیرساخت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، بندری و اجتماعی دانست.

لنج‌داران و صیادان سیریک با وجود جنگ فعالیت خود را متوقف نکردند

وی با بیان اینکه، تجار، لنج‌داران و صیادان شهرستان سیریک در زمان جنگ و نبرد هرمز دست از فعالیت‌های تجاری و صیادی خود نکشیدند، خاطرنشان کرد: شهرستان سیریک در طول زمان جنگ تحمیلی رمضان چند از صیادان به شهادت رسیدند.

لنج‌داران و تجارت دریایی در روزهای سخت

ابراهیم نساج، رئیس اتحادیه لنج‌داران سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان صلح، لنج‌داران سیریکی اقدام به صادرات و واردات می‌کردند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در حوزه دریا ادامه می‌دادند.

وی افزود: هرچند در زمان جنگ، خلیج فارس و دریای عمان میدان جنگ است، اما ما لنج‌داران دست از فعالیت‌های خود نکشیدند و ضمن تداوم فعالیت‌های خود در راستای کمک به اقتصاد کشور و تامین کالاهای مورد نیاز فعالیت داشتند.

نساج با اشاره به پیوند تاریخی مردم سیریک با دریا گفت: زندگی مردم این منطقه با دریا گره خورده است و فعالان دریایی در کنار توجه به شرایط کشور، تلاش می‌کنند فعالیت‌های اقتصادی خود را نیز حفظ کنند.

نساج با بیان اینکه، اقتصاد مردم ساحل‌نشین سیریک سال‌هاست با دریا گره خورده است، اظهار کرد: لنج‌داران، صیادان، تجار و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی بخشی از چرخه اقتصادی این منطقه را تشکیل می‌دهند و بندر برای آنان تنها یک زیرساخت اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از زندگی و هویت آنان است.

پاسداری از «دروازه مکران» تا صیانت از «دروازه هرمز»

عبدالله پیشکی، از چهره‌های محلی و فعالان اجتماعی سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یک زمانی ما نگهبان دروازه مکران بودیم و الان نگهبان دروازه تنگه هرمز هستیم.

وی اضافه کرد: نگهبانی از این دروازه تنگه به چند روز از این جنگ محدود نمی‌شود، بلکه تا زمانی که این تنگه است و ما هستیم، ما هم از دروازه و تنگه هرمز نگهبانی می‌کنیم.

پیشکی با بیان اینکه، این سخنان، بخشی از نگاه مردم محلی به موقعیت جغرافیایی سیریک را نشان می‌دهد افزود: مردمی که خود را در نقطه‌ای حساس از جغرافیای دریایی کشور می‌بینند و در عین حال، خواهان تداوم مسیر توسعه اقتصادی شهرستان هستند.

وی با بیان اینکه، موقعیت راهبردی سیریک برای مردم این منطقه تنها یک عنوان جغرافیایی نیست، تصریح کرد: ما مردم سیرِیک معتقدیم که باید در در روزهای سخت کشور نقش خود را در مرزبانی ایفا کنیم، و باید در روزهای آرام نیز از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای سواحل مکران بهره‌مند شویم.

پیشکی گفت: از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، توسعه بندر سیریک، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت صادرات و واردات، توسعه ترانزیت کالا و خودرو و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، می‌تواند در کنار جایگاه امنیتی شهرستان، آینده متفاوتی برای این منطقه رقم بزند.

پیشکی با بیان اینکه، شهرستان سیریک در کنار نگاه اقتصادی و تجاری، امروز چهره دیگری نیز دارد، گفت: دروازه تنگه هرمز چهره‌ای که از موقعیت جغرافیایی این شهرستان در نزدیکی تنگه هرمز نشأت می‌گیرد.

وی گفت: برای مردم سیریک، مرزبانی از آب‌های جنوبی کشور موضوعی تازه نیست. نسل‌های مختلف مردم این منطقه در کنار دریا زندگی کرده‌اند و حفاظت از مرزهای آبی و صیانت از منافع کشور را بخشی از هویت خود می‌دانند.

