به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک مقام نظامی یمنی در مصاحبه با خبرگزاری سبأ گفت:‌ به همه سرمایه‌ گذاران در شرکت آرامکوی عربستان سعودی توصیه می‌کنیم پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی برای سرمایه‌گذاری، شاخص‌های مالی و ارزش سهام این شرکت را زیر نظر بگیرند.

این منبع نظامی یمنی در ادامه هشدار خود افزود: شرکت آرامکو و سرمایه‌گذاری در آن امن نیست و ارزش بازار این شرکت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، آن هم در حالی که عربستان پیامدهای هدف قرار گرفتن مکرر این شرکت از سوی نیروهای مسلح یمن را سانسور می کند.

هشدار این مقام نظامی یمنی در حالی است که نیروهای مسلح این کشور هم به سهامداران شرکت سعودی آرامکو درباره زیان‌های ناشی از ادامه سهامداری این شرکت هشدار داده‌اند.

نیروهای مسلح یمن از مسافران و شرکت‌های هواپیمایی مکررا خواسته تا از فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌ استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه، دوری کنند. این نیروها همچنین به کارکنان، کارگران و شهروندان هشدار داده که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نزدیک نشوند.