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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

حسین توکلی‌کجانی معاون سیاسی استانداری تهران شد

حسین توکلی‌کجانی معاون سیاسی استانداری تهران شد

تهران- وزیر کشور با پیشنهاد استاندار تهران، حسین توکلی‌کجانی را به‌عنوان معاون سیاسی استانداری تهران منصوب کرد؛ حکمی که بر هماهنگی دستگاه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم تأکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با پیشنهاد استاندار تهران، حسین توکلی‌کجانی را به‌عنوان معاون سیاسی استانداری تهران منصوب کرد.

در حکم وزیر کشور خطاب به توکلی‌کجانی، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر با نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری استان تأکید شده است.

مؤمنی در این حکم، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای شایسته، دلسوز و کارآمد را از الزامات تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت وفاق ملی و وزارت کشور دانسته و ابراز امیدواری کرده است که معاون سیاسی جدید استانداری تهران در مسیر خدمت‌رسانی بیشتر به مردم استان موفق باشد.

وزیر کشور همچنین رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تلاش برای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تأکید قرار داده است.

کد مطلب 6990712

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