قم چهار سهمیه اردوی استعدادپروری بدمینتون کشور را کسب کرد

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طاها علمداری، ایلیا رحیمی، علی ونکی و امین حسین غلامعلی‌زاده چهار بازیکن قمی هستند که از سوی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اردوی استعدادپروری پسران کشور دعوت شده‌اند.

وی افزود: این اردو روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان ارومیه برگزار می‌شود و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای رده‌های پایه و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت ورزشی آنان در مسیر قهرمانی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: از مجموع ۱۱ بازیکن دعوت‌شده به این اردو، چهار نفر از قم و چهار نفر از زنجان هستند و استان‌های همدان، آذربایجان غربی و لرستان نیز هر کدام یک نماینده دارند.

فرجی با اشاره به اهداف این اردو بیان کرد: ارتقای دانش فنی و مهارت‌های تخصصی بازیکنان مستعد و هدایت آنان در مسیر رشد و پیشرفت ورزشی، از محورهای اصلی برگزاری این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های استعدادپروری فدراسیون با رویکرد شناسایی ظرفیت‌های بالقوه در رده‌های پایه و سرمایه‌گذاری بر نسل آینده بدمینتون کشور دنبال می‌شود.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، چهار بازیکن قمی حاضر در این اردو طاها علمداری، ایلیا رحیمی، علی ونکی و امین حسین غلامعلی‌زاده هستند.



از استان زنجان آریان اسکندری، مهرسام باقری، رهام قاسمی و پویان عابدی دعوت شده‌اند و محمددانیال نظری از همدان، سیدعلی صفری از آذربایجان غربی و آریا روستایی از لرستان نیز دیگر بازیکنان حاضر در این فهرست هستند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم این موفقیت را به بازیکنان دعوت‌شده، خانواده‌های آنان و مربیانشان تبریک گفت و برای نمایندگان استان در این اردوی ملی آرزوی موفقیت کرد.