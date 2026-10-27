توسعه مدرسه سازی گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار صبح سه شنبه در دیدار همره مدیرکل و کارکنان اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جبهه استکبار با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود درصدد تضعیف نظام اسلامی بودند، اما مقاومت و هوشیاری مردم ایران مانع از تحقق اهداف آنان شد.

امام جمعه ایلام با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور افزود: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و افزایش قدرت بازدارندگی کشور، محاسبات دشمنان را تغییر داده و نشان داده است که ملت ایران در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود مصمم است.

وی با بیان اینکه جنگ امروز، عرصه سنجش اراده ملت‌ها و میزان تاب‌آوری جوامع است، تصریح کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده، همبستگی ملی، روحیه خودباوری، تقویت تولید داخلی و هدایت‌های مقام معظم رهبری از عوامل مهم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده است.

وی ادامه داد: دشمنان با وجود اقدامات خصمانه، حمله به غیرنظامیان و مراکز آموزشی و ترور شخصیت‌های برجسته، نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. در مقابل، پیامدهای اقتصادی جنگ و سیاست‌های تقابلی، کشورهای غربی را نیز با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و تقویت مشارکت اجتماعی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف، علاوه بر تقویت روحیه ملی، نقش مهمی در افزایش قدرت بازدارندگی کشور دارد و برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی باید این سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کرد.

حجت الاسلام‌ کریمی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از اقدامات اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، توسعه و استانداردسازی فضاهای آموزشی را از نیازهای اساسی استان دانست و اظهار کرد: محیط آموزشی مناسب و برخوردار از امکانات مطلوب، در افزایش انگیزه، نشاط و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری مدارس سنگی و تخریبی و جایگزینی آن‌ها با فضاهای آموزشی استاندارد، بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، زمینه برخورداری همه دانش‌آموزان استان از فضای آموزشی ایمن و مناسب فراهم شود.