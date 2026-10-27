محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین بررسی‌های جوی استان قم اظهار کرد: بررسی داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با وجود خنک‌تر شدن هوا در روزهای اخیر، دمای استان طی روزهای آینده تغییر چشمگیری نخواهد داشت و شرایط دمایی شهر قم در محدوده فعلی باقی می‌ماند.



وی افزود: بیشینه دمای ثبت‌شده در شهر قم طی روز گذشته به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید و کمینه دما نیز ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شد که بیانگر تفاوت دمای ساعات شب و روز در شرایط جوی کنونی است.



این کارشناس هواشناسی قم با تشریح روند دمایی روزهای پیش‌رو بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیشینه دمای شهر قم در روزهای آینده در محدوده ۲۸ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد و کمینه دما نیز حدود ۱۲ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



سامانه بارشی از پنجشنبه فعال می‌شود



وی با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در وضعیت آسمان استان گفت: از بعدازظهر چهارشنبه به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و این روند زمینه را برای ورود سامانه بارشی به استان قم در روز پنجشنبه فراهم می‌کند.



این کارشناس هواشناسی قم افزود: با نزدیک شدن این سامانه، وضعیت جوی استان دستخوش تغییر خواهد شد و در روز پنجشنبه احتمال وقوع بارش در برخی مناطق وجود دارد.



ترابیان با اشاره به اهمیت فعالیت سامانه‌های بارشی در تغییر شرایط جوی استان اظهار کرد: انتظار می‌رود با ورود این سامانه، زمینه برای بارش باران فراهم شود، هرچند تحقق این وضعیت به نحوه فعالیت سامانه و شرایط جوی حاکم بر منطقه بستگی دارد.



وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های فعلی از احتمال بارندگی در روزهای آینده حکایت دارد، ادامه داد: باید روند حرکت سامانه بارشی و آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی را دنبال کرد تا وضعیت بارش‌های احتمالی در استان با دقت بیشتری مشخص شود.



بارش‌های هفته آینده نیز محتمل است



ترابیان درباره چشم‌انداز وضعیت جوی قم در هفته آینده نیز گفت: بررسی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال وقوع بارش در برخی روزهای هفته آینده نیز وجود دارد و شرایط برای تغییر وضعیت جوی استان در پی فعالیت سامانه‌های بارشی فراهم است.



وی افزود: پیش‌بینی وضعیت جوی بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی انجام می‌شود و با دریافت اطلاعات جدید، جزئیات مربوط به زمان و گستره بارش‌های احتمالی مشخص‌تر خواهد شد.



این کارشناس هواشناسی قم خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ثبات نسبی دما و افزایش تدریجی ابرها از مهم‌ترین تغییرات جوی روزهای آینده استان به شمار می‌رود و احتمال بارش در روز پنج‌شنبه و برخی روزهای هفته آینده نیز در پیش‌بینی‌ها مطرح است.