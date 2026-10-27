به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی با اشاره به تفاهم‌نامه بانک مسکن و صندوق ملی مسکن در سال جاری گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مسکن عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق به متقاضیان معرفی‌شده از سوی صندوق و نیز وصول اقساط این تسهیلات است.

وی افزود: فرایند معرفی متقاضیان از طریق سامانه طرح‌های حمایتی دولت (تم) آغاز شده و بانک مسکن نیز با آماده‌سازی شعب عامل در استان‌ها، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات را پیگیری می‌کند.

کوهی با اشاره به آمار پرونده‌ها گفت: تاکنون از مجموع ۷ هزار و ۲۴۰ متقاضی معرفی‌شده، یک‌هزار و ۱۵۸ نفر برای تشکیل پرونده به شعب مراجعه کرده‌اند. پرونده ۸۲۱ نفر تکمیل شده و تسهیلات آنان پرداخت شده است و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل انجام امور تسهیلاتی قرار دارد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری ادامه داد: با تغییر شیوه اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک به متقاضیان، سرعت پیگیری و مراجعه آنان افزایش یافته و روند پرداخت تسهیلات شتاب گرفته است.

شعب بانک مسکن پس از مراجعه متقاضیان، مراحل تشکیل و تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد را پیگیری می‌کنند تا پرداخت تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی طرح نهضت ملی مسکن گفت: شعب بانک مسکن در استان‌های اصفهان، کرمانشاه، گلستان، همدان، هرمزگان، گیلان، ایلام، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی پرداخت این تسهیلات را انجام داده‌اند و در سایر استان‌ها نیز پس از مراجعه متقاضیان معرفی‌شده، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کوهی از متقاضیان معرفی‌شده خواست برای تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به شعب بانک مسکن مراجعه کنند و افزود: پرداخت تسهیلات و واریز وجوه از محل حساب صندوق به حساب متقاضیان، پس از تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد انجام می‌شود.