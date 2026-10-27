  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

شتاب‌گیری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نهضت ملی با پیگیری بانک مسکن

شتاب‌گیری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نهضت ملی با پیگیری بانک مسکن

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری از شتاب‌گیری روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن به متقاضیان معرفی‌شده در طرح نهضت ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی با اشاره به تفاهم‌نامه بانک مسکن و صندوق ملی مسکن در سال جاری گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مسکن عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق به متقاضیان معرفی‌شده از سوی صندوق و نیز وصول اقساط این تسهیلات است.

وی افزود: فرایند معرفی متقاضیان از طریق سامانه طرح‌های حمایتی دولت (تم) آغاز شده و بانک مسکن نیز با آماده‌سازی شعب عامل در استان‌ها، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات را پیگیری می‌کند.

کوهی با اشاره به آمار پرونده‌ها گفت: تاکنون از مجموع ۷ هزار و ۲۴۰ متقاضی معرفی‌شده، یک‌هزار و ۱۵۸ نفر برای تشکیل پرونده به شعب مراجعه کرده‌اند. پرونده ۸۲۱ نفر تکمیل شده و تسهیلات آنان پرداخت شده است و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل انجام امور تسهیلاتی قرار دارد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری ادامه داد: با تغییر شیوه اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک به متقاضیان، سرعت پیگیری و مراجعه آنان افزایش یافته و روند پرداخت تسهیلات شتاب گرفته است.

شعب بانک مسکن پس از مراجعه متقاضیان، مراحل تشکیل و تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد را پیگیری می‌کنند تا پرداخت تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی طرح نهضت ملی مسکن گفت: شعب بانک مسکن در استان‌های اصفهان، کرمانشاه، گلستان، همدان، هرمزگان، گیلان، ایلام، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی پرداخت این تسهیلات را انجام داده‌اند و در سایر استان‌ها نیز پس از مراجعه متقاضیان معرفی‌شده، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کوهی از متقاضیان معرفی‌شده خواست برای تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به شعب بانک مسکن مراجعه کنند و افزود: پرداخت تسهیلات و واریز وجوه از محل حساب صندوق به حساب متقاضیان، پس از تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد انجام می‌شود.

کد مطلب 6991182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها