به گزارش خبرنگار مهر، احسان یزدیان در نشست خبری با بیان اینکه بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ششم و هفتم آبان ماه در اصفهان برگزار می‌شود اظهار کرد: آمار شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد ۴۷ تیم از مجموع ۴۱۱ تیم شرکت کننده متعلق به اصفهان است.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان حدود ۱۰ درصد شرکت‌های فناور کشور را در خود جای داده و همین نسبت در مشارکت جشنواره نیز مشاهده می‌شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره یه اینکه در جشنواره امسال ۸۰ شرکت فناور در نمایشگاه حضور خواهند داشت، افزود: جشنواره شیخ بهایی از ابتدا نگاهی ملی داشته است و شرکت‌ها از سراسر کشور بر اساس توانمندی خود در آن حضور پیدا می‌کنند.

یزدیان ویژگی خاص دو دوره اخیر را دو مرحله‌ای شدن کامل جشنواره دانست و گفت: این جشنواره ابتدا در سطح استانی و سپس مرحله ملی برگزار می‌شود و مجموع جوایز تخصصی جشنواره به نزدیک ۱۱.۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه فناوری، خبرنگاران را یکی از بازیگران تأثیرگذار می‌دانیم، ابراز کرد: وظیفه ما در حوزه ستادی این است که دستاوردهای علمی را به گوش جامعه برسانیم زیرا در شرایط خاص سیاسی کشور، این نقش بسیار حیاتی است و ما به پوشش صرف رویدادها نگاه نمی‌کنیم؛ نیاز داریم دستاوردهای عینی به مخاطب عام منتقل شده تا به بذر امید در جامعه تبدیل شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به دوران جنگ چهل‌روزه افزود: در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حتی یک روز تعطیلی نداشتیم. از اسفندماه تاکنون حضور شرکت‌ها در شهرک برقرار بود و علی‌رغم تهدیدات موجود، فعالیت‌ها ادامه یافت.

یزدیان تأکید کرد: نخستین پارک علم و فناوری کشور در اصفهان طراحی و ساخته شد و این موضوع نقطه عطفی در تاریخ فناوری ایران به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد شهرک، توسعه استان نبود؛ بلکه با هدف توسعه کشور، مفهوم پارک‌های علم و فناوری در دل آن شکل گرفت و امروز بیش از ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه راه‌اندازی این پارک‌ها را از پله‌های ارتقای کشور می‌دانیم، افزود: نخستین دوره جشنواره شیخ‌بهایی سال ۱۳۷۷ همزمان با افتتاح شهرک علمی تحقیقاتی در اصفهان برگزار شد و از سال ۱۳۸۳ با رویکرد فن‌آفرینی ادامه یافت.

یزدیان با تاکید بر اینکه امسال نیز میزبان این رویداد بومی اصفهان است و آیین اختتامیه آن هفتم آبان برگزار می‌شود، گفت: سه همت طرح سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران در حاشیه جشنواره ارائه خواهد شد.