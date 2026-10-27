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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

اصفهان میزبان بیستمین جشنواره ملی شیخ‌بهایی؛ ۴۱۱ تیم رقابت می‌کنند

اصفهان میزبان بیستمین جشنواره ملی شیخ‌بهایی؛ ۴۱۱ تیم رقابت می‌کنند

اصفهان- رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی ۴۱۱ تیم فناور به رقابت پرداختند که حدود ۴۷ تیم متعلق به استان اصفهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یزدیان در نشست خبری با بیان اینکه بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ششم و هفتم آبان ماه در اصفهان برگزار می‌شود اظهار کرد: آمار شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد ۴۷ تیم از مجموع ۴۱۱ تیم شرکت کننده متعلق به اصفهان است.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان حدود ۱۰ درصد شرکت‌های فناور کشور را در خود جای داده و همین نسبت در مشارکت جشنواره نیز مشاهده می‌شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره یه اینکه در جشنواره امسال ۸۰ شرکت فناور در نمایشگاه حضور خواهند داشت، افزود: جشنواره شیخ بهایی از ابتدا نگاهی ملی داشته است و شرکت‌ها از سراسر کشور بر اساس توانمندی خود در آن حضور پیدا می‌کنند.

یزدیان ویژگی خاص دو دوره اخیر را دو مرحله‌ای شدن کامل جشنواره دانست و گفت: این جشنواره ابتدا در سطح استانی و سپس مرحله ملی برگزار می‌شود و مجموع جوایز تخصصی جشنواره به نزدیک ۱۱.۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه فناوری، خبرنگاران را یکی از بازیگران تأثیرگذار می‌دانیم، ابراز کرد: وظیفه ما در حوزه ستادی این است که دستاوردهای علمی را به گوش جامعه برسانیم زیرا در شرایط خاص سیاسی کشور، این نقش بسیار حیاتی است و ما به پوشش صرف رویدادها نگاه نمی‌کنیم؛ نیاز داریم دستاوردهای عینی به مخاطب عام منتقل شده تا به بذر امید در جامعه تبدیل شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به دوران جنگ چهل‌روزه افزود: در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حتی یک روز تعطیلی نداشتیم. از اسفندماه تاکنون حضور شرکت‌ها در شهرک برقرار بود و علی‌رغم تهدیدات موجود، فعالیت‌ها ادامه یافت.

یزدیان تأکید کرد: نخستین پارک علم و فناوری کشور در اصفهان طراحی و ساخته شد و این موضوع نقطه عطفی در تاریخ فناوری ایران به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد شهرک، توسعه استان نبود؛ بلکه با هدف توسعه کشور، مفهوم پارک‌های علم و فناوری در دل آن شکل گرفت و امروز بیش از ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه راه‌اندازی این پارک‌ها را از پله‌های ارتقای کشور می‌دانیم، افزود: نخستین دوره جشنواره شیخ‌بهایی سال ۱۳۷۷ همزمان با افتتاح شهرک علمی تحقیقاتی در اصفهان برگزار شد و از سال ۱۳۸۳ با رویکرد فن‌آفرینی ادامه یافت.

یزدیان با تاکید بر اینکه امسال نیز میزبان این رویداد بومی اصفهان است و آیین اختتامیه آن هفتم آبان برگزار می‌شود، گفت: سه همت طرح سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران در حاشیه جشنواره ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6991514

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