آغاز اجرای نمایش میدانی «محرمانه» در آستان مقدس حضرت زینب (س) اصفهان

حجت الاسلام محسن صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از تجربه‌ی موفق سال گذشته و بازخوردهای بسیار خوبی که از اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان دریافت کردیم، امسال نیز توفیق داریم میزبان دومین دوره‌ی نمایش میدانی “محرمانه” با ظرفیت دو هزار نفر در هر سانس باشیم، روایتی متفاوت و اثرگذار از مقطعی حساس در تاریخ اسلام، این بار از زبان صحابی جلیل‌القدر پیامبر (ص)، سلمان فارسی.

وی همچنین با اشاره به تقارن اجرای این رویداد با ایام حزن‌انگیز فاطمیه تصریح کرد: با توجه به جایگاه رفیع، مرجعیت حق و مظلومیت بی‌نظیر صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و نقش‌آفرینی شخصیتی بصیر چون سلمان در دفاع از حریم ولایت، بخش مهمی از این نمایش به روایت این عهد تاریخی و حماسی اختصاص دارد تا مخاطبان و به‌ویژه نسل جوان، در آستانه ایام فاطمیه با فضایی عمیق‌تر، معنوی و اثرگذار با این رنج‌ها و ارزش‌ها آشنا شوند.

صادق زاده با اشاره به جزییات اجرایی این رویداد خاطرنشان کرد: این نمایش میدانی از روز پنج‌شنبه، هفتم آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰ در جوار آستان مقدس حضرت زینب (س) آغاز به کار می‌کند و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده است که این اثر به مدت ۱۶ شب همراه با رویدادهای جنبی اجرا داشته باشد تا علاقه‌مندان بیشتری فرصت تماشای آن را پیدا کنند.

مدیر اجرایی حرم حضرت زینب بن موسی بن جعفر (س)در پایان با اشاره به نحوه‌ی حضور شهروندان در این رویداد فرهنگی یادآور شد: با توجه به محدودیت ظرفیت روزانه‌ی اجراها و اهمیت نظم در برگزاری، تهیه‌ی کارت دعوت اختصاصی برای عموم مردم رایگان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت کارت دعوت به تارنمای Mahramane.com مراجعه کنند و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری اخبار این رویداد، به کانال رسمی ما در پیام‌رسان ایتا به نشانی @mahramane_isf بپیوندند.